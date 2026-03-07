Co za debiut! Widzew Łódź ograł mistrza Polski

Władze Widzewa kilka dni temu zdecydowały się na zmianę szkoleniowca - Chorwata Igora Jovicevicia zastąpił Aleksandar Vuković. 46-letni Serb, który ma też polskie obywatelstwo, wrócił na trenerską ławkę po kilku miesiącach przerwy, po rozstaniu z końcem ubiegłego sezonu z Piastem. W klubie z Gliwic pracował przez blisko trzy lata, a wcześniej był - jako piłkarz i trener - związany głównie z Legią Warszawa.

W sobotę widzewiaków czekało trudne zadanie - Lech, zanim odpadł z Pucharu Polski, wygrał sześć meczów z rzędu (cztery w ekstraklasie i dwa w barażach Ligi Konferencji). Okazało się jednak, że Vuković podołał zadaniu.

Wprawdzie w 28. minucie mistrz Polski objął prowadzenie po strzale Gisliego Thordarsona, ale szybko wyrównał Fran Alvarez, a w 52. minucie zwycięską bramkę zdobył po efektownym strzale sprowadzony zimą z SK Brann, wyróżniający się w tym sezonie w Lidze Europy Emil Kornvig.

Lech z 38 punktami pozostał na trzecim miejscu, tuż za Jagiellonią Białystok. Natomiast Widzew - przynajmniej do niedzieli - wydostał się ze strefy spadkowej, awansując na 15. lokatę (27 pkt).

Widzew Łódź – Lech Poznań 2:1 (1:1).

Bramki: 0:1 Gisli Thordarson (28), 1:1 Fran Alvarez (34), 2:1 Emil Kornvig (52).

Widzew Łódź: Veljko Ilić - Mateusz Żyro, Przemysław Wiśniewski, Steve Kapuadi - Marcel Krajewski (81. Lindon Selahi), Lukas Lerager, Juljan Shehu, Christopher Cheng - Emil Kornvig (73. Angel Baena), Sebastian Bergier (62. Andi Zeqiri), Fran Alvarez (62. Mariusz Fornalczyk).

Lech Poznań: Bartosz Mrozek - Robert Gumny (80. Joel Pereira), Wojciech Mońka, Mateusz Skrzypczak, Michał Gurgul - Taofeek Ismaheel (58. Ali Gholizadeh), Gisli Thordarson (58. Pablo Rodriguez), Timothy Ouma, Leo Bengtsson (71. Patrik Walemark) - Yannick Agnero (58. Mikael Ishak), Luis Palma.

Żółte kartki - Widzew Łódź: Mateusz Żyro, Emil Kornvig, Andi Zeqiri. Lech Poznań: Pablo Rodriguez, Ali Gholizadeh.

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock). Widzów: 16 468.

BS, Polsat Sport, PAP