Co za występ Polaka! Dwa gole zapewniły zwycięstwo przeciwko gigantowi (WIDEO)

Zawada wszedł na boisko w przerwie (przy stanie 1:1) i grał zaledwie pół godziny, ale zdążył zostać bohaterem ekipy gospodarzy.

W 65. minucie dał swojej drużynie prowadzenie 2:1, a siedem minut później podwyższył na 3:1, ustalając wynik. Mierzący 192 cm napastnik ofiarnie wyskoczył do piłki i uderzył ją głową, umieszczając w siatce, ale niefortunnie upadł na murawę, przez co doznał kontuzji (prawdopodobnie barku). Nie był w stanie kontynuować gry i w 76. minucie został zmieniony.

Łącznie ma w tym sezonie trzy trafienia w holenderskiej ekstraklasie. Jego zespół zajmuje dziewiąte miejsce z dorobkiem 34 pkt. Ajax jest trzeci - 44.

Zawada był w przeszłości piłkarzem Wolfsburga, Twente Enschede, Karlsruher SC, Wisły Płock, Arki Gdynia, Rakowa Częstochowa, koreańskiego Jeju United, Stali Mielec, nowozelandzkiego Wellington Phoenix, a bezpośrednio przed przejściem w lipcu do Groningen występował w innym holenderskim zespole - RKC Waalwijk.

BS, PAP