W czwartek zespoły zmierzyły się w Lubinie. Gospodynie przegrały przed własną publicznością 24:31. Teraz czeka je rewanż na wyjeździe, w Steinkjer.

Norweżki to nie tylko aktualne mistrzynie świata, ale także mistrzynie olimpijskie i Europy. Zwycięstwo w grudniowych mistrzostwach świata było ich piątym triumfem w historii, a do tego mają dziesięć wygranych turniejów Euro oraz trzy razy stawały na najwyższym stopniu podium podczas igrzysk olimpijskich. Nie ma na świecie bardziej utytułowanej reprezentacji.

Porażka z Norwegią była drugą przegraną Polek w EHF Euro Cup. Wcześniej pokonały w Mielcu Słowację 28:20 i poległy na wyjeździe z Rumunią 29:34.

Relacja live i wynik na żywo meczu Norwegia - Polska na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:15.