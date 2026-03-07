"Biało-Czerwone" rozpoczęły kwalifikacje do przyszłorocznego mundialu od remisu 2:2 z wyżej notowaną Holandią. Teraz nasze zawodniczki czeka równie trudne, a może nawet trudniejsze zadanie.

"Trójkolorowe" to 7. drużyna światowego rankingu (Polki plasują się w nim na 24. miejscu), mająca za sobą całkiem udany ubiegły rok. Francuzki odpadły co prawda w ćwierćfinale mistrzostw Europy, przegrywając po rzutach karnych z Niemkami, ale z rozgrywek Ligi Narodów UEFA wróciły z brązem.

W pierwszej kolejce eliminacji MŚ 2027 ekipa Laurenta Bonadeia rozpoczęła - dość niespodziewanie - z problemami, wygrywając na wyjeździe z Irlandią tylko 2:1. "Trójkolorowe" przegrywały do 71. minuty 0:1, a losy spotkania odwróciła dopiero wprowadzona na plac gry właśnie w 71. minucie snajperka Manchesteru United Melvine Malard, która w osiem minut strzeliła dwa gole.

Zdecydowanymi faworytkami sobotniego starcia będą gospodynie, za którymi przemawia nie tylko pozycja w rankingu i doświadczenie na arenie międzynarodowej, ale i bilans bezpośrednich starć z Polkami. W ostatnim czasie Francuzki mierzyły się z "Biało-Czerwonymi" dwukrotnie w meczach towarzyskich, wygrywając 2:0 i 6:0. Jak będzie tym razem?

Relacja live i wynik na żywo z meczu Francja - Polska na Polsatsport.pl. Początek spotkania o godzinie 21.10.