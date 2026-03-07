Gol Ewy Pajor nie pomógł. Wysoka porażka reprezentacji Polski

"Biało-Czerwone" rozpoczęły kwalifikacje do przyszłorocznego mundialu od remisu 2:2 z wyżej notowaną Holandią. W sobotę (7 marca) poprzeczka ustawiona była jednak jeszcze wyżej, gdyż ekipa trener Niny Patalon mierzyła się na wyjeździe z Francuzkami. "Trójkolorowe" to 7. drużyna światowego rankingu (Polki plasują się w nim na 24. miejscu), mająca za sobą całkiem udany ubiegły rok. Francuzki odpadły co prawda w ćwierćfinale mistrzostw Europy, przegrywając po rzutach karnych z Niemkami, ale z rozgrywek Ligi Narodów UEFA wróciły z brązem.

W pierwszej kolejce eliminacji MŚ 2027 ekipa Laurenta Bonadeia rozpoczęła - dość niespodziewanie - z problemami, wygrywając na wyjeździe z Irlandią tylko 2:1. "Trójkolorowe" przegrywały do 71. minuty 0:1, a losy spotkania odwróciła dopiero wprowadzona na plac gry właśnie w 71. minucie zawodniczka Manchesteru United Melvine Malard, która w osiem minut strzeliła dwa gole. Mimo to zdecydowanymi faworytkami były gospodynie, a każdy punkt, urwany w Dijon, byłby sporym sukcesem polskiej kadry.

Pierwszą groźną akcję spotkania przeprowadziły "Biało-Czerwone". W 4. minucie, po dalekim wybiciu piłki przez Pauline Peyraud-Magnin, Wiktoria Zieniewicz zagrała głową do Eweliny Kamczyk, która przytomnie wypuściła wbiegającą środkiem Ewę Pajor. Snajperka Barcelony wpadła w pole karne i oddała mocny strzał z 15 metrów, ale dobrze ustawiona golkiperka Francuzek zdołała przenieść futbolówkę nad poprzeczką.

Gospodynie odpowiedziały znakomitą akcją Sakiny Karchaoui, która odważnie weszła między dwie polskie zawodniczki i odegrała na prawą stronę boiska do Marie-Antoinette Katoto. Napastniczka Lyonu przytomnie zagrała na środek pola karnego do Melvine Malard, ale strzał snajperki Manchesteru United znakomicie zablokowała świetnie spisująca się w pierwszych minutach meczu Wiktoria Zieniewicz.

W 21. minucie Francuzkom udało się już sforsować polską defensywę. Po znakomitej dwójkowej akcji z Melvine Malard na lewej stronie boiska Sandy Baltimore dośrodkowała w pole karne, a Marie-Antoinette Katoto precyzyjną główką z 6 metrów trafiła na 1:0.

Pięć minut później mogło być 2:0 dla "Trójkolorowych". Sakina Karchaoui uruchomiła wbiegającą prawą stroną Kadidiatou Diani, ale płaski strzał napastniczki Lyonu zdołała obronić Kinga Szemik, zaś dobitkę Katoto zablokowała wślizgiem grająca dziś na środku defensywy Adriana Achcińska.

Niewykorzystana szansa zemściła się na ekipie Laurenta Bonadeia w 29. minucie. Polki znakomitym pressingiem odebrały piłkę nacierającym rywalkom, Tanja Pawollek zagrała górą w kierunku Ewy Pajor, a napastniczka "Dumy Katalonii" zdołała wygrać fizyczną walkę o pozycję z Maelle Lakrar i choć nie uderzyła czysto, futbolówka po jej strzale wtoczyła się do bramki tuż przy prawym słupku.

"Trójkolorowe" jeszcze przed przerwą odzyskały prowadzenie. W 40. minucie Grace Geyoro popędziła prawą stroną boiska, a następnie wypuściła wbiegającą za plecy Jagody Cyraniak Kadidiatou Diani, która spod linii końcowej wycofała futbolówkę na 10. metr do Sakiny Karchaoui, a kapitan francuskiej kadry pewnym uderzeniem trafiła na 2:1.

Na domiar złego w samej końcówce doliczonego czasu pierwszej połowy Nadia Krezyman, która miała już na koncie upomnienie, zatrzymała w środku pola faulem sunącą z kontratakiem Karchaoui, za co otrzymała drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę...

Grająca całą drugą połowę w osłabieniu Polska, mimo ambitnej postawy, nie była już w stanie powalczyć z doświadczonymi "Trójkolorowymi" o odwrócenie losów spotkania. Francuzki kontrolowały grę, a kiedy nadarzyła się okazja - groźnie atakowały. Po jednym z takich ataków Grace Geyoro została sfaulowana przez Milenę Kokosz w polu karnym, a "jedenastkę" zamieniła na gola Sakina Karchaoui. Kina Szemik wyczuła co prawda zamiary kapitan Francuzek, ale strzał gwiazdy PSG, choć płaski i niezbyt mocny, był na tyle precyzyjny, że piłka wpadła do siatki tuż przy lewym słupku.

W 71. minucie było już 4:1 dla kadry Laurenta Bonadeia. Melvine Malard zagrała piłkę na lewą stronę do Sakiny Karchaoui, zdobywczyni 2 bramek w tym spotkaniu dośrodkowała spod linii końcowej do Marie-Antoinette Katoto, a ta głową przedłużyła tę wrzutkę do stojącej na dalszym słupku Kadidiatou Diani, która z najbliższej odległości zdołała wpakować futbolówkę do siatki, stawiając kropkę nad "i".

Po 2 kolejkach eliminacji "Biało-Czerwone", z jednym punktem na koncie, zajmują czwarte, ostatnie miejsce w Grupie 2. Prowadzą - z kompletem punktów - Francuzki.

Kolejny mecz Polek w kwalifikacjach do mundialu odbędzie się 14 kwietnia w Gdańsku.

Eliminacje MŚ 2027 - 2. kolejka

Francja - Polska 4:1 (2:1)

Bramki: Marie-Antoinette Katoto 21, Sakina Karchaoui 40, 59 (k), Kadidiatou Diani 71 - Ewa Pajor 29

Francja: Pauline Peyraud-Magnin - Melween N'Dongala, Alice Sombath, Maelle Lakrar (76' Kessya Bussy), Sandy Baltimore - Grace Geyoro (83' Anaele Le Moguedec), Oriane Jean-Francois, Sakina Karchaoui - Kadidiatou Diani (76' Wassa Sangare), Marie-Antoinette Katoto (76' Clara Mateo), Melvine Malard (83' Kelly Gago)

Polska: Kinga Szemik - Wiktoria Zieniewicz, Adriana Achcińska, Oliwia Woś, Jagoda Cyraniak (46' Aleksandra Zaremba) - Milena Kokosz (65' Emilia Szymczak), Ewelina Kamczyk (87' Gabriela Grzybowska), Tanja Pawollek (65' Weronika Zawistowska) - Nadia Krezyman, Ewa Pajor, Paulina Tomasiak (87' Weronika Araśniewicz)

Żółte kartki: Grace Geyoro, Sakina Karchaoui (Francja) - Nadia Krezyman, Aleksandra Zaremba (Polska)

Czerwona kartka: Nadia Krezyman 45+2 (Polska - za drugą żółtą)

Sędziowała: Ionela Alina Pesu (Rumunia)