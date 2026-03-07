Gwiazdy wciąż w grze na Indian Wells. Niespodzianek nie brakowało

W nocy z piątku na sobotę czasu polskiego odbyło się sporo pojedynków drugiej rundy. W niej ujrzeliśmy m.in. Magdalenę Fręch, która niestety przegrała ze Storm Hunters 1:2 (6:3, 5:7, 3:6).

Na korcie pojawiła się Sabalenka, która zmierzyła się z Himeno Sakatsume i odniosła pewne zwycięstwo 6:4, 6:2. Tego samego nie mogą powiedzieć inne wysoko notowane singlistki. Paolini pokonała Anastazję Potapową, ale pierwszego seta przegrała 6:7. W dalszej fazie rywalizacji Włoszka wyciągnęła wnioski i triumfowała 6:2, 6:3.

W trzeciej rundzie zameldowała się Gauff, która była wyraźną faworytką w pojedynku z Kamillą Rachimową. Amerykanka, która dodatkowo mogła liczyć na wsparcie własnej publiczności, wygrała pierwszego seta 6:3, ale w drugim nieoczekiwanie miała dużo problemów. Konieczny był tie-break, którego czwarta "rakieta" świata wygrała jedynie 7:5.

Nieco podobny scenariusz miało starcie Victorii Imenez Kasintsevy z Naomi Osaką, ale tam pierwsza odsłona była bardzo wyrównana i zakończona triumfem Japonki 7:5. W drugiej partii będąca na 16. miejscu w rankingu WTA zawodniczka pokonała 97. w zestawieniu reprezentantkę Andory 6:2. Z kolei Amanda Anisimova zwyciężyła Annę Blinkovą. Mecz miał dwa zupełnie odmienne oblicza. Pierwszego seta sensacyjnie wygrała Rosjanka 7:5, aby w kolejnych dwóch odsłonach ugrać... gema i przegrać 1:6, 0:6.

W sobotę wieczorem czasu polskiego swój mecz w ramach drugiej rundy rozegra Iga Świątek, która zmierzy się z Kaylą Day ze Stanów Zjednoczonych.

