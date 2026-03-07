Kulesza uderzył pięścią w stół. Ma tego dość. "Nie ulegnę presji ani szantażowi"

"Polski Związek Piłki Nożnej wymaga od wszystkich uczestników rozgrywek przestrzegania obowiązujących regulaminów. Nie ulegnę presji ani szantażowi polegającemu na niestawieniu się na spotkaniu. Nie będę też tolerował nieuzasadnionej odmowy przyjęcia zorganizowanej grupy kibiców gości. Chcę jasno podkreślić: w tej sprawie PZPN mówi jednym głosem" - napisał Kulesza w mediach społecznościowych.

Kulesza zaznaczył, że swoje stanowisko przedstawia "po konsultacjach zarówno z Prezesem Ekstraklasy, jak i Prezesem 1. Ligi".

"Będziemy w tej sprawie nieugięci i sięgniemy po wszelkie dostępne narzędzia, które położą kres temu procederowi" - podkreślił.

Prezes PZPN przypomniał, że "federacja reagowała i reaguje w przypadkach niewpuszczania kibiców gości – np. zaostrzając kary, przenosząc mecz o Superpuchar Polski na PGE Narodowy czy przeprowadzając błyskawiczną kontrolę stadionu w Tychach. Nasze działania przyniosły poprawę. Dzisiaj jednak widzimy, że problem powrócił, a jego rozwiązanie wymaga podjęcia bardziej radykalnych kroków, które pozwolą rozwiązać go na dobre i zniechęcą kolejne kluby do działań naruszających regulamin".

"Dzisiejsza sytuacja spotka się z bardzo surową reakcją. Bojkotowanie zorganizowanej grupy kibiców gości, ale również bojkotowanie meczu nie będą metodami akceptowanymi przez PZPN" - zakończył Kulesza.

Już w czwartek prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski zapowiedział, że piłkarze Wisły nie pojadą do Wrocławia w związku z odmową wpuszczenia kibiców na stadion. "Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna" - napisał w opublikowanym oświadczeniu.

Śląsk tłumaczył swoje postępowanie troską o "zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej".

Mecz miał się odbyć w sobotę o godz. 17.30.

W rozgrywkach 1. ligi Wisła zajmuje pierwsze miejsce z dorobkiem 49 punktów, Śląsk jest szósty, ma 12 punktów mniej.

