Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick potwierdził, że Robert Lewandowski, który w ubiegłym tygodniu doznał złamania kości oczodołu, będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu.



- Zobaczymy, jak to zrobimy, co zdecyduję. Ale Robert to fantastyczny piłkarz, który zawsze może bez problemu zdobyć 20, 25 czy 30 bramek w sezonie - ocenił Flick.



W poprzedniej kolejce Polak zderzył się z jednym z rywali, ale mimo urazu i tak zdobył później bramkę ustalającą wynik na 4:1 w konfrontacji z Villarrealem. Pauzował we wtorkowym starciu półfinału Pucharu Hiszpanii z Atletico Madryt. Później trenował w specjalnej masce ochronnej.



Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Club - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.