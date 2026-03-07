LaLiga: Athletic Club - FC Barcelona. Relacja live i wynik na żywo

Jakub ŻelepieńPiłka nożna

Athletic Club - FC Barcelona to mecz w ramach 27. kolejki LaLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Athletic Club - FC Barcelona na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21:00.

Trener piłkarzy Barcelony Hansi Flick potwierdził, że Robert Lewandowski, który w ubiegłym tygodniu doznał złamania kości oczodołu, będzie mógł wystąpić w sobotnim meczu.


- Zobaczymy, jak to zrobimy, co zdecyduję. Ale Robert to fantastyczny piłkarz, który zawsze może bez problemu zdobyć 20, 25 czy 30 bramek w sezonie - ocenił Flick.


W poprzedniej kolejce Polak zderzył się z jednym z rywali, ale mimo urazu i tak zdobył później bramkę ustalającą wynik na 4:1 w konfrontacji z Villarrealem. Pauzował we wtorkowym starciu półfinału Pucharu Hiszpanii z Atletico Madryt. Później trenował w specjalnej masce ochronnej.


