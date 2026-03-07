Lavarini ma powody do radości. A do tego jeszcze Wołosz

Nie było niespodzianek w ćwierćfinałach play-off Serie A1. Ostatecznie do najlepszej czwórki awansowały bowiem cztery najlepsze drużyny po rundzie zasadniczej. Uczyniły to zespoły Novary, Scandicci, Imoco oraz Milano.

Aktualne mistrzynie Włoch, które rundę zasadniczą skończyły na pierwszym miejscu z fenomenalnym bilansem 25 zwycięstw i tylko jednej porażki, nie dały żadnych szans UYBA Busto Arsizio. W pierwszym spotkaniu faworytki wygrały 3:1, aby w rewanżu zwyciężyć bez straty seta. O dominacji świadczą wyniki poszczególnych partii. Imoco wygrało 25:16, 25:17, 25:15. Teraz przed Wołosz i jej koleżankami półfinałowa batalia z Novarą.

W rywalizacji do dwóch zwycięstw pewne zwycięstwo odniosło także Milano. Podopieczne Stefano Lavariniego po wygranej u siebie z Vallefoglią 3:0, powtórzyły ten wynik w rewanżu. Dzięki temu zameldowały się w półfinale, w którym zagrają ze Scandicci.

Rywalizacja na tym etapie będzie toczyła się do trzech wygranych meczów. Pierwsze spotkania zostały zaplanowane na 14-15 marca.

