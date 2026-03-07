Magazyn Sportów Zimowych - 08.03. Transmisja TV i stream online

Zimowe

Przed nami kolejne wydanie Magazynu Sportów Zimowych. O czym tym razem będziemy rozmawiać w programie? Gdzie obejrzeć? Kiedy? Sprawdź poniżej.

Logo programu Magazyn Sportów Zimowych na tle zaśnieżonych gór.
fot. Polsat Sport
Gdzie obejrzeć Magazyn Sportów Zimowych?

Sportowa zima nie zwalnia tempa. Wiodącymi tematami kolejnego "Magazynu Sportów Zimowych" będą MŚ w wielobojach sprinterskich, Puchar Świata w Lahti i MŚ juniorów w narciarstwie klasycznym w Lillehammer, gdzie kolejne srebro wyskakał Kacper Tomasiak oraz start Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie.


Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą eksperci Polsatu Sport od sportów zimowych - Rafał Kot, Bartosz Pisarek i Krzysztof Rawa.


W programie połączymy się z obecnym w Heerenveen Marcinem Lepą, który podsumuje sezon międzynarodowy na długim torze oraz z obecnym w Montrealu Michałem Niewińskim, który wraz z całą reprezentacją Polski czeka na startujące w piątek MŚ na krótkim torze. Tomasz Gerlach opowie o obchodzonym na terenie Cytadeli Warszawskiej Międzynarodowym Dniu Sportu Wojskowego, który w tym roku połączony jest z... Dniem Kobiet, a Kinga Sylwestrzak przedstawi informacje ze wszystkich zimowych aren.


Wrócimy też do specjalnych nagród finansowych dla naszych olimpijczyków ufundowanych przez Polkomtel, Polsat i Polsat Sport.


Magazyn Sportów Zimowych w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.

ZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: PŚ w Lahti: Skrót piątkowego konkursu
