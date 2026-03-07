Gdzie obejrzeć Magazyn Sportów Zimowych?

Sportowa zima nie zwalnia tempa. Wiodącymi tematami kolejnego "Magazynu Sportów Zimowych" będą MŚ w wielobojach sprinterskich, Puchar Świata w Lahti i MŚ juniorów w narciarstwie klasycznym w Lillehammer, gdzie kolejne srebro wyskakał Kacper Tomasiak oraz start Zimowych Igrzysk Paralimpijskich w Mediolanie i Cortinie.



Gośćmi Pauliny Czarnoty-Bojarskiej będą eksperci Polsatu Sport od sportów zimowych - Rafał Kot, Bartosz Pisarek i Krzysztof Rawa.



W programie połączymy się z obecnym w Heerenveen Marcinem Lepą, który podsumuje sezon międzynarodowy na długim torze oraz z obecnym w Montrealu Michałem Niewińskim, który wraz z całą reprezentacją Polski czeka na startujące w piątek MŚ na krótkim torze. Tomasz Gerlach opowie o obchodzonym na terenie Cytadeli Warszawskiej Międzynarodowym Dniu Sportu Wojskowego, który w tym roku połączony jest z... Dniem Kobiet, a Kinga Sylwestrzak przedstawi informacje ze wszystkich zimowych aren.



Wrócimy też do specjalnych nagród finansowych dla naszych olimpijczyków ufundowanych przez Polkomtel, Polsat i Polsat Sport.



Magazyn Sportów Zimowych w niedzielę o 20.00 w Polsacie Sport 2, Polsat Box Go i na polsatsport.pl. Program będzie też dostępny w naszym kanale YouTube.