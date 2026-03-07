Medalista olimpijski zawieszony! Nie ujawnił miejsca pobytu

Amerykanin Fred Kerley, dwukrotny medalista olimpijski w biegu na 100 m, został zawieszony na dwa lata za nieujawnienie informacji o miejscu pobytu - ogłosiła agencja Athletics Integrity Unit (AIU), stojąca na straży czystości w lekkoatletyce.

Fred Kerley, lekkoatleta, trzyma amerykańską flagę po zawodach.
fot. PAP/EPA
Fred Kerley został zawieszony

30-letni Kerley był już tymczasowo zawieszony przez AIU od sierpnia ubiegłego roku. Miesiąc później ogłosił, że dołączy do Enhanced Games, zawodów dla sportowców, którzy stosowali środki dopingujące lub chcą je stosować w celu poprawy wyników. Pierwsza edycja tych igrzysk odbędzie się w maju w Las Vegas.

 

Amerykanin zdobył na dystansie 100 m srebrny medal olimpijski w Tokio w 2021 roku oraz brązowy w Paryżu w 2024. W dorobku ma trzy tytuły mistrza świata: na 100 m (2022) oraz w sztafecie 4x100 m (2019, 2023).

 

Według przepisów federacji World Athletics, trzykrotne niedopełnienie obowiązku zgłoszenia miejsca pobytu w ciągu 12 miesięcy stanowi naruszenie przepisów antydopingowych.

