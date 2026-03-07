Niesamowita historia! 32 porażki z rzędu i w końcu zwycięstwo

Gospodarze przegrywali już 10:18, ale rywale więcej nie zapunktowali. 22 tysiące kibiców gości z niedowierzaniem opuszczało stadion.

- Teraz możemy się cieszyć tym zwycięstwem, ale potem musimy spokojnie przygotować się do wielkiego meczu z Walią. Czeka nas spotkanie w Cardiff, gdzie spróbujemy uczynić ten turniej jeszcze bardziej wyjątkowym niż dotychczas - ocenił trener zwycięzców Gonzalo Quesada.

Jeśli Włosi wygrają w następny weekend, to po raz pierwszy odniosą trzy zwycięstwa w jednej edycji i mogą nawet zająć trzecie miejsce, najwyższe w dotychczasowych występach.

Była to trzecia porażka Anglii z rzędu po serii 12 zwycięstw i może być jeszcze gorzej. W ostatniej rundzie, w następną sobotę, Anglia zmierzy się w Paryżu z walczącą o tytuł Francją i może po raz pierwszy od 50 lat ponieść cztery porażki w tych zmaganiach.

Puchar Sześciu Narodów to jedna z najstarszych imprez sportowych. Turniej rozegrano po raz pierwszy w 1882 roku z udziałem Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii. Od 1910 roku zawody określano mianem Pucharu Pięciu Narodów, gdy do stawki dołączyła Francja. W 2000 roku zaproszono Włochy i od tego czasu obowiązuje obecna nazwa.

Wyniki 4. kolejki:



Irlandia - Walia 27:17

Szkocja - Francja 50:40

Włochy - Anglia 23:18

Tabela:

(mecze, zwycięstwa, remisy, porażki, punkty)



1. Francja 4 3 0 1 16

2. Szkocja 4 3 0 1 16

3. Irlandia 4 3 0 1 14

4. Włochy 4 2 0 2 9

5. Anglia 4 1 0 3 6

6. Walia 4 0 0 4 1