NOC MMA 12: Skróty walk i wyniki gali (WIDEO)

Sporty walki

Przed nami gala NOC MMA 12. W Koszalinie dojdzie do wielu interesujących pojedynków. Skróty walk i wyniki gali na Polsatsport.pl od 19.00.

Zbliżenie na twarze dwóch starszych mężczyzn obok siebie. Po lewej stronie widoczna jest twarz mężczyzny z siwymi włosami i brodą, patrzącego wprost. Po prawej stronie znajduje się twarz drugiego mężczyzny z siwą brodą i zmarszczkami, patrzącego w bok. Pomiędzy nimi pionowo umieszczony jest napis "JASZCZUK PAROBIEC MMA".
fot. Informacja prasowa
NOC MMA 12: Skróty walk i wyniki gali (WIDEO)

Karta walk i wyniki ważenia:
120 kg, MMA, 3x5 minut - Rafał Jaszczuk - Łukasz Parobiec

91 kg, K1, 3x3 minuty - Cezary Piwowarek - Damian Ostęp

66 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Maciej Konarzewski - Damian Białecki

75 kg, K1, 3x3 minuty - Patryk Szulc - Bartłomiej Mienciuk 

105 kg, MMA, 3x5 minut - Mateusz Borowski - Szymon Janz 

84 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Oleksander Shol - Patryk Gorgiel 

68 kg, Muay Thai Cage, 3x3 minuty - Adrian Gunia - Artur Felkner

77 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Aleksy Hoppe pokonał Jonasza Piotrowskiego jednogłośną decyzją sędziów

81 kg, Cage Boxing, 3x3 minuty - Bartosz Paszkowski pokonał Kasjusza Podolaka przez TKO w pierwszej rundzie

81 kg, K1, 3x3 minuty - Szymon Rutkowski pokonał Konrada Surdyka przez KO w pierwszej rundzie 

 

Transmisja gali NOC MMA 12 w sobotę 7 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MMASPORTY WALKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Paweł Skrzecz: Skoro mamy wokół siebie tyle pomagających nam ludzi, to pozostaje nam tylko pracować
Zobacz także

Za nami IV Memoriał Grzegorza Skrzecza

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 