NOC MMA 12: Skróty walk i wyniki gali (WIDEO)
Przed nami gala NOC MMA 12. W Koszalinie dojdzie do wielu interesujących pojedynków. Skróty walk i wyniki gali na Polsatsport.pl od 19.00.
Aleksy Hoppe - Jonasz Piotrowski. Skrót walki
Bartosz Paszkowski - Kasjusz Podolak. Skrót walki
Szymon Rutkowski - Konrad Surdyk. Skrót walki
Karta walk i wyniki ważenia:
120 kg, MMA, 3x5 minut - Rafał Jaszczuk - Łukasz Parobiec
91 kg, K1, 3x3 minuty - Cezary Piwowarek - Damian Ostęp
66 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Maciej Konarzewski - Damian Białecki
75 kg, K1, 3x3 minuty - Patryk Szulc - Bartłomiej Mienciuk
105 kg, MMA, 3x5 minut - Mateusz Borowski - Szymon Janz
84 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Oleksander Shol - Patryk Gorgiel
68 kg, Muay Thai Cage, 3x3 minuty - Adrian Gunia - Artur Felkner
77 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Aleksy Hoppe pokonał Jonasza Piotrowskiego jednogłośną decyzją sędziów
81 kg, Cage Boxing, 3x3 minuty - Bartosz Paszkowski pokonał Kasjusza Podolaka przez TKO w pierwszej rundzie
81 kg, K1, 3x3 minuty - Szymon Rutkowski pokonał Konrada Surdyka przez KO w pierwszej rundzie
Transmisja gali NOC MMA 12 w sobotę 7 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go.