NOC MMA 12: Skróty walk i wyniki gali (WIDEO)

Karta walk i wyniki ważenia:

120 kg, MMA, 3x5 minut - Rafał Jaszczuk - Łukasz Parobiec

91 kg, K1, 3x3 minuty - Cezary Piwowarek - Damian Ostęp

66 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Maciej Konarzewski - Damian Białecki

75 kg, K1, 3x3 minuty - Patryk Szulc - Bartłomiej Mienciuk

105 kg, MMA, 3x5 minut - Mateusz Borowski - Szymon Janz

84 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Oleksander Shol - Patryk Gorgiel

68 kg, Muay Thai Cage, 3x3 minuty - Adrian Gunia - Artur Felkner

77 kg, MMA Semi Pro, 3x3 minuty - Aleksy Hoppe pokonał Jonasza Piotrowskiego jednogłośną decyzją sędziów

81 kg, Cage Boxing, 3x3 minuty - Bartosz Paszkowski pokonał Kasjusza Podolaka przez TKO w pierwszej rundzie

81 kg, K1, 3x3 minuty - Szymon Rutkowski pokonał Konrada Surdyka przez KO w pierwszej rundzie

Transmisja gali NOC MMA 12 w sobotę 7 marca od godziny 19:00 w Polsacie Sport Fight. Od 20:00 również w Super Polsacie. Całe wydarzenie można obejrzeć w internecie na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport