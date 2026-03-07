Pierwszy krok Perugii w stronę półfinału! Kamil Semeniuk najlepszy na boisku

Spotkanie lepiej rozpoczęli goście, którzy po wyrównanej grze na początku (9:9), przejęli inicjatywę w pierwszym secie (11:17) i nie pozwolili już odebrać sobie przewagi do końca. Perugia przegrała 21:25, w kolejnych setach dominowała jednak na boisku.

Zobacz także: Lemański jak Muserski! Siatkarze Skry wyszarpali zwycięstwo

W drugiej partii gospodarze od początku narzucili rywalom swoją grę (4:0), a w środkowej części seta osiągnęli zdecydowaną przewagę (18:12) i pewnie wygrali 25:20. W dwóch kolejnych setach Perugia nadawała ton wydarzeniom na boisku, pokonując rywali 25:16 oraz 25:17.

Kamil Semeniuk zdobył najwięcej punktów w ekipie zwycięzców - 17 (14/26 = 54% skuteczności w ataku + 2 asy + 1 blok; 59% pozytywnego przyjęcia). Został uznany najlepszym zawodnikiem tego spotkania. Wassim Ben Tara wywalczył 15 oczek, Oleg Płotnicki 13, a Roberto Russo - 12. Dla drużyny z Monzy najlepiej punktowali Diego Frascio (19) i Martin Atanasov (18). Perugia była skuteczniejsza w ataku, lepiej punktowała blokiem (13-10) i zagrywką (6-1).



W ćwierćfinałach rywalizacja toczy się do trzech wygranych spotkań. Pary stworzono na podstawie miejsc w tabeli (1–8, 2–7, 3–6, 4–5). Pierwszy, trzeci i ewentualny piąty mecz zostaną rozegrane na boisku drużyny wyżej notowanej w fazie zasadniczej. Kolejne pary (Rana Verona - Allianz Milano, Itas Trentino - Cucine Lube Civitanova i Valsa Group Modena - Gas Sales Bluenergy Piacenza) rozpoczną zmagania w niedzielę.

Sir Susa Scai Perugia – Vero Volley Monza 3:1 (21:25, 25:20, 25:16, 25:17)

Perugia: Roberto Russo, Simone Giannelli, Oleh Plotnytskyi, Federico Crosato, Wassim Ben Tara, Kamil Semeniuk – Massimo Colaci (libero) oraz Donovan Dzavoronok, Marco Gaggini, Sebastian Sole. Trener: Angelo Lorenzetti.

Monza: Jan Zimmermann, Martin Atanasov, Leandro Mosca, Diego Frascio, Erik Rohrs, Thomas Beretta – Leonardo Scanferla (libero) oraz Zhasmin Velichkov, Jacopo Larizza. Trener: Massimo Eccheli.

SUPERLEGA - WYNIKI I TABELA