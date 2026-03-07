PKO BP Ekstraklasa: Korona Kielce - Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Relacja live i wynik na żywo
Korona Kielce - Termalica Bruk-Bet Nieciecza to spotkanie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Relacja live i wynik na żywo meczu Korona Kielce - Termalica Bruk-Bet Nieciecza na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.
Korona Kielce - Termalica Bruk-Bet Nieciecza to starcie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek nieco się różni.
Wyżej sklasyfikowana jest Korona. Kielczanie znajdują się obecnie na 10. pozycji z dorobkiem 30 punktów.
Termalica natomiast walczy o utrzymanie. Aktualnie jednak ekipa z Niecieczy plasuje się na ostatniej 18. lokacie z 22 "oczkami" na koncie.
Zespoły Korony i Termaliki mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 30 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy górą byli piłkarze z Kielc, którzy triumfowali na wyjeździe 3:1.
