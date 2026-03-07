PKO BP Ekstraklasa: Piast Gliwice - Zagłębie Lubin. Relacja live i wynik na żywo

Piast Gliwice - Zagłębie Lubin to starcie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek jest odmienna.

Wyżej, bo na drugiej lokacie, sklasyfikowani są "Miedziowi". Zagłębie ma w dorobku 38 punktów.

Gliwiczanie natomiast znajdują się na drugim biegunie. Aktualnie Piast plasuje się na 13. pozycji z 29 "oczkami" na swoim koncie.

Zespoły Piasta i Zagłębia mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 30 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy w Lubinie padł remis 2:2.

Relacja live i wynik na żywo meczu Piast Gliwice - Zagłębie Lubin na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

