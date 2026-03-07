PKO BP Ekstraklasa: Widzew Łódź - Lech Poznań. Relacja live i wynik na żywo

Widzew Łódź - Lech Poznań to starcie 24. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sytuacja obu drużyn w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

Zdecydowanie lepiej wygląda położenie "Kolejorza". Lech notuje serię czterech zwycięstw z rzędu, dzięki czemu przesunął się na trzecią pozycję. Ma w dorobku 38 punktów.

Gospodarze, mimo sporych wydatków na rynku transferowym, znajdują się w strefie spadkowej. Plasują się na 17. miejscu z dorobkiem 24 "oczek". Przed kilkoma dniami doszło również do zmiany na ławce trenerskiej ekipy z Łodzi. Igora Jovićevicia zastąpił Aleksandar Vuković.

Zespoły Widzewa i Lecha mierzyły się w tym sezonie Ekstraklasy 31 sierpnia ubiegłego roku. Wtedy w Poznaniu 2:1 triumfował "Kolejorz".

Relacja live i wynik na żywo meczu Widzew Łódź - Lech Poznań na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:15.

jc, Polsat Sport