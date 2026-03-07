PlusLiga: Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów. Relacja live i wynik na żywo

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów to starcie 25. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

"Jurajscy Rycerze" znajdują się na szczycie zestawienia. Mają na swoim koncie 53 punkty i notują serię dziewięciu zwycięstw z rzędu na parkietach PlusLigi.

Przyjezdni sklasyfikowani są na drugim biegunie. Plasują się bowiem na 11. lokacie z dorobkiem 24 "oczek".

Ekipy Warty i Stilonu mierzyły się w tym sezonie PlusLigi w listopadzie ubiegłego roku. Wtedy 3:0 na wyjeździe triumfowali siatkarze z Zawiercia.

Relacja live i wynik na żywo meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 17:30.

jc, Polsat Sport