PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo

Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów to starcie 25. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

Drużyna z Podpromia walczy o jak najlepsze miejsce przed fazą play-off. Obecnie podopieczni Włocha Massimo Bottiego plasują się na piątej lokacie z dorobkiem 40 punktów.

Siatkarze z Ukrainy znajdują się w drugiej części zestawienia. Zajmują bowiem 12. pozycję z 23 "oczkami" na swoim koncie.

Ekipy Resovii i Barkomu mierzyły się w tym sezonie PlusLigi w grudniu ubiegłego roku. Wtedy 3:0 na wyjeździe triumfowali siatkarze z Rzeszowa.

Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

