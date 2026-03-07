PlusLiga: Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów to spotkanie 25. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:00.

Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów to starcie 25. kolejki PlusLigi. Sytuacja obu zespołów w tabeli rozgrywek znacząco się różni.

 

ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda siatkówki kończy karierę! Brylowała na polskich parkietach

 

Drużyna z Podpromia walczy o  jak najlepsze miejsce przed fazą play-off. Obecnie podopieczni Włocha Massimo Bottiego plasują się na piątej lokacie z dorobkiem 40 punktów.

 

Siatkarze z Ukrainy znajdują się w drugiej części zestawienia. Zajmują bowiem 12. pozycję z 23 "oczkami" na swoim koncie.

 

Ekipy Resovii i Barkomu mierzyły się w tym sezonie PlusLigi w grudniu ubiegłego roku. Wtedy 3:0 na wyjeździe triumfowali siatkarze z Rzeszowa.

 

jc, Polsat Sport
ASSECO RESOVIA RZESZÓWBARKOM KAŻANY LWÓWPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKA

