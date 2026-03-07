PlusLiga: Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów. Relacja live i wynik na żywo

Siatkówka

Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów to spotkanie 25. kolejki PlusLigi. Relacja live i wynik na żywo meczu Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 14:45.

Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów to starcie 25. kolejki PlusLigi. Oba zespoły znajdują się w środkowej części tabeli rozgrywek.

 

Wyżej, bo na ósmej lokacie, sklasyfikowana jest Skra. Bełchatowianie mają na swoim koncie 33 punkty i walczą o udział w play-offach.

 

Sytuacja Ślepska wygląda nieco gorzej. Drużyna z Suwałk plasuje się na 10. pozycji z dorobkiem 25 "oczek".

 

Ekipy Ślepska i Skry mierzyły się w tym sezonie PlusLigi w grudniu ubiegłego roku. Wtedy 3:1 we własnej hali triumfowali siatkarze z Bełchatowa.

 

jc, Polsat Sport
PGE GIEK SKRA BEŁCHATÓWPLUSLIGAPLUSLIGA 2025/26SIATKÓWKAŚLEPSK MALOW SUWAŁKI

