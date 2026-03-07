PlusLiga. Wyniki i skróty meczów 25. kolejki (WIDEO)

Na inaugurację dwudziestej piątej kolejki walcząca o play-off ZAKSA Kędzierzyn-Koźle pokonała Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1. Drużyna spod Jasnej Góry zajmuje ostatnie miejsce w tabeli i już tylko cud może ją uratować przed degradacją.

Emocji nie brakowało w meczu Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów, przegranym przez gospodarzy 2:3. Bohaterem w ekipie z Bełchatowa był przestawiony ze środka na atak Bartłomiej Lemański. Lider tabeli Aluron CMC Warta Zawiercie pokonał Cuprum Stilon Gorzów 3:1. Urazu doznał czołowy siatkarz gorzowian Chizoba Neves, który nie dokończył meczu. Asseco Resovia bardzo pewnie ograła w trzech setach Barkom-Każany Lwów.

W sezonie 2025/2026 w PlusLidze rywalizuje czternaście zespołów, które w fazie zasadniczej rozegrają dwie rundy (mecz i rewanż) systemem "każdy z każdym". Osiem czołowych ekip w tabeli wywalczy awans do fazy play-off.

Transmisje meczów PlusLigi na sportowych antenach Polsatu i na Polsat Box Go.

Wyniki meczów 25. kolejki i tabela ekstraklasy siatkarzy:

2026-03-06: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle – Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa 3:1 (25:21, 25:21, 23:25, 25:22)

2026-03-07: Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 25:14, 25:19, 26:28, 11:15)

2026-03-07: Aluron CMC Warta Zawiercie – Cuprum Stilon Gorzów 3:1 (25:19, 21:25, 25:18, 25:17)

2026-03-07: Asseco Resovia Rzeszów – Barkom-Każany Lwów 3:0 (25:21, 25:16, 25:15)

2026-03-08: Energa Trefl Gdańsk - JSW Jastrzębski Węgiel (niedziela, godzina 14.45; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-08: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin (niedziela, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1)

2026-03-09: Indykpol AZS Olsztyn - InPost ChKS Chełm (poniedziałek, godzina 17.30; transmisja – Polsat Sport 1).

WYNIKI MECZÓW I TABELA PLUSLIGI

RM, Polsat Sport