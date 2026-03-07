Po raz czwarty w karierze! Sukces reprezentantki Polski

Niewiadoma powtórzyła swoje osiągnięcia z lat 2016, 2017 i 2018. Na podium stanęła również w 2019 roku - na trzecim stopniu.

ZOBACZ TAKŻE: Ewa Swoboda wywróżyła sobie medal? "Idealnie pasuje"

Zawodniczka ekipy Canyon-SRAM zondacrypto dobrze rozpoczęła sezon: w wyścigu etapowym UAE Tour zajęła piątą lokatę, a przed tygodniem w klasyku Omloop Het Nieuwsblad w Belgii finiszowała na drugiej pozycji, za Holenderką Demi Vollering.

Na 12. pozycji dojechała do mety Dominika Włodarczyk (UAE Team ADQ), ze stratą 3.07 do czołowej trójki.

Trwa wyścig mężczyzn, w którym o rekordowe czwarte zwycięstwo walczy rozpoczynający sezon słynny Słoweniec Tadej Pogacar.

Na listę triumfatorów Strade Bianche dwukrotnie wpisał się Michał Kwiatkowski (2014, 2017), ale tym razem brytyjska grupa Ineos Grenadiers postawiła przed nim inne zadanie - start w rozpoczynającym się w niedzielę wyścigu etapowym Paryż-Nicea.

Klasyk wokół Sieny ma najwyższą kategorię World Tour.

BS, PAP