Pokaz siły Mercedesa w Australii. Udane kwalifikacje przed pierwszym wyścigiem

Czwarte miejsce zajął Monakijczyk Charles Leclerc (Ferrari), a tuż za nim uplasowały się McLareny Australijczyka Oscara Piastriego i broniącego tytułu mistrzowskiego Brytyjczyka Lando Norrisa.

Pierwszą niespodzianką sezonu był wypadek czterokrotnego mistrza świata Holendra Maxa Verstappena (Red Bull) w pierwszej części kwalifikacji. W związku z tym w niedzielę wystartuje on z tyłu stawki.

Verstappen stracił panowanie nad bolidem, wpadł w poślizg i wylądował na barierze.

- Nic mi nie jest. Zablokowała się tylna oś. Fantastycznie – skomentował sarkastycznie przez radio, zanim wysiadł z samochodu, trzymając się za prawą rękę i nadgarstek.

W tegorocznych mistrzostwach świata weźmie udział 22 kierowców z 11 ekip, którzy będą rywalizować w 24 rundach.

Niedzielny wyścig w Melbourne rozpocznie się o godz. 5 czasu polskiego.