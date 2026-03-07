Polak napisał wprost. "Do zobaczenia w innych okolicznościach"

Maciej Staręga w zawodach Pucharu Świata zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gaellivare. Zajął wtedy 98. miejsce na 15 km. Specjalnością Polaka były sprinty. To w nich plasował się na najlepszych lokatach. W 2016 roku był piąty w Quebecu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany został na 44. pozycji w sezonie 2022/23.

Staręga to także czterokrotny olimpijczyk. Brał udział w imprezie czterolecia w Soczi (2014), Pjongczangu (2018), Pekinie (2022) oraz Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (2026).

Teraz Polak poinformował o zakończeniu kariery. Jego ostatni start będzie miał miejsce w niedzielę w biegu na 10 km podczas Pucharu Świata w Lahti.

"Ostatni sprint w Pucharze Świata w mojej zawodniczej historii. W niedzielę jeszcze tylko nostalgiczne 10 km na pożegnanie. To był piękny okres życia i mnóstwo wspaniałych wspomnień, masa emocji oraz niezapomniane doświadczenia. Sport to niesamowita przygoda. Dziękuję wszystkim, którzy pojawili się na tej drodze. Bez Was nie byłoby mnie w tym miejscu. Chciałbym, żeby to zakończenie wynikowo było lepsze, ale moje ciało po prostu czuje, że to koniec. Dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia już w innych okolicznościach" - napisał w swoim oświadczeniu.



Staręga to również mąż polskiej biathlonistki, Moniki Hojnisz-Staręgi.

