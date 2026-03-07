Polak napisał wprost. "Do zobaczenia w innych okolicznościach"

Zimowe

Maciej Staręga poinformował o zakończeniu kariery. Dla polskiego biegacza narciarskiego niedzielny start na 10 km podczas Pucharu Świata w Lahti będzie "ostatnim tańcem". "Sport to niesamowita przygoda" - napisał w swoim oświadczeniu.

Narciarz biegowy Maciej Staręga w białej czapce i okularach, z numerem startowym 85 na piersi, trzymający kije narciarskie.
fot. PAP
Maciej Staręga

Maciej Staręga w zawodach Pucharu Świata zadebiutował 20 listopada 2010 roku w Gaellivare. Zajął wtedy 98. miejsce na 15 km. Specjalnością Polaka były sprinty. To w nich plasował się na najlepszych lokatach. W 2016 roku był piąty w Quebecu. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata najwyżej sklasyfikowany został na 44. pozycji w sezonie 2022/23.

 

ZOBACZ TAKŻE: "Trzeba walczyć do końca". Semirunnij zabrał głos na półmetku rywalizacji w MŚ

 

Staręga to także czterokrotny olimpijczyk. Brał udział w imprezie czterolecia w Soczi (2014), Pjongczangu (2018), Pekinie (2022) oraz Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo (2026).

 

Teraz Polak poinformował o zakończeniu kariery. Jego ostatni start będzie miał miejsce w niedzielę w biegu na 10 km podczas Pucharu Świata w Lahti.

 

"Ostatni sprint w Pucharze Świata w mojej zawodniczej historii. W niedzielę jeszcze tylko nostalgiczne 10 km na pożegnanie. To był piękny okres życia i mnóstwo wspaniałych wspomnień, masa emocji oraz niezapomniane doświadczenia. Sport to niesamowita przygoda. Dziękuję wszystkim, którzy pojawili się na tej drodze. Bez Was nie byłoby mnie w tym miejscu. Chciałbym, żeby to zakończenie wynikowo było lepsze, ale moje ciało po prostu czuje, że to koniec. Dziękuję. Trzymajcie się i do zobaczenia już w innych okolicznościach" - napisał w swoim oświadczeniu.


Staręga to również mąż polskiej biathlonistki, Moniki Hojnisz-Staręgi.

jc, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BIEGIBIEGI NARCIARSKIEMACIEJ STARĘGASPORTY ZIMOWEZIMOWE
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Piotr Michalski: Cieszy to, że na koniec sezonu potrafiłem z siebie jeszcze dużo wydusić
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 