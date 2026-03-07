Polak z golem przeciwko Borussii Dortmund!
Jakub Kamiński zdobył bramkę dla FC Koeln w przegranym 1:2 u siebie meczu z wiceliderem Borussią Dortmund w 25. kolejce Bundesligi. To szósty gol polskiego piłkarza w tym sezonie, ale pierwszy od 22 listopada.
Faworyci z Dortmundu prowadzili od 14. minuty po 12. w rozgrywkach trafieniu Gwinejczyka Serhou Guirassy'ego. W doliczonym czasie pierwszej połowy sytuacja FC Koeln stała się jeszcze trudniejsza - czerwoną kartkę zobaczył bowiem Anglik Jahmai Simpson-Pusey.
Osłabieni gospodarze w 60. minucie przegrywali już 0:2, tym razem po golu Maximiliana Beiera.
Ekipie z Kolonii na pocieszenie pozostało trafienie Kamińskiego w 88. minucie. 23-letni pomocnik zdecydował się na strzał z ok. 14 metrów, po drodze był jeszcze lekki rykoszet. Reprezentant Polski rozegrał cały mecz.
Zespół Kamińskiego, czekający na zwycięstwo od 30 stycznia, zajmuje 13. miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 24 punktów.
Borussia Dortmund jest natomiast wiceliderem (55), ale jej strata do broniącego tytułu Bayernu Monachium wynosi aż 11 "oczek".
Bawarczycy w piątek, mimo braku kontuzjowanego lidera klasyfikacji strzelców Harry'ego Kane'a, pokonali u siebie prowadzoną przez Eugena Polanskiego Borussię Moenchengladbach 4:1.
Mistrzowie Niemiec efektowne zwycięstwo okupili jednak kontuzją Manuela Neuera. Doświadczony bramkarz doznał naderwania mięśnia łydki w lewej nodze i nie wystąpi we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Atalantą w Bergamo.