Polak z golem przeciwko Borussii Dortmund!

Faworyci z Dortmundu prowadzili od 14. minuty po 12. w rozgrywkach trafieniu Gwinejczyka Serhou Guirassy'ego. W doliczonym czasie pierwszej połowy sytuacja FC Koeln stała się jeszcze trudniejsza - czerwoną kartkę zobaczył bowiem Anglik Jahmai Simpson-Pusey.

Osłabieni gospodarze w 60. minucie przegrywali już 0:2, tym razem po golu Maximiliana Beiera.

Ekipie z Kolonii na pocieszenie pozostało trafienie Kamińskiego w 88. minucie. 23-letni pomocnik zdecydował się na strzał z ok. 14 metrów, po drodze był jeszcze lekki rykoszet. Reprezentant Polski rozegrał cały mecz.

Zespół Kamińskiego, czekający na zwycięstwo od 30 stycznia, zajmuje 13. miejsce w tabeli Bundesligi z dorobkiem 24 punktów.

Borussia Dortmund jest natomiast wiceliderem (55), ale jej strata do broniącego tytułu Bayernu Monachium wynosi aż 11 "oczek".

Bawarczycy w piątek, mimo braku kontuzjowanego lidera klasyfikacji strzelców Harry'ego Kane'a, pokonali u siebie prowadzoną przez Eugena Polanskiego Borussię Moenchengladbach 4:1.

Mistrzowie Niemiec efektowne zwycięstwo okupili jednak kontuzją Manuela Neuera. Doświadczony bramkarz doznał naderwania mięśnia łydki w lewej nodze i nie wystąpi we wtorkowym meczu Ligi Mistrzów z Atalantą w Bergamo.

jc, PAP