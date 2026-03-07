Polki bez szans w starciu z najlepszą drużyną świata
Reprezentacja Polski piłkarek ręcznych przegrała w meczu 4. kolejki EHF Euro Cup 16:32 z Norweżkami, mistrzyniami olimpijskimi, świata i Europy. Dla Biało-Czerwonych to trzecia porażka w czwartej potyczce w całym turnieju.
Starcie Polek z Norweżkami było spotkaniem 4. kolejki turnieju EHF Euro Cup. Biało-Czerwone poprzednio również mierzyły się z mistrzyniami olimpijskimi, świata i Europy, ponosząc w Mielcu porażkę 24:31.
I tym razem, w Steinkjer, inicjatywa od początku była po stronie faworyzowanych Skandynawek. Te szybko odskoczyły na 3:0, a w kolejnych minutach dokładały do swojej przewagi. Dominację Norweżki potwierdziły pod koniec pierwszej połowy, kiedy rzuciły cztery bramki z rzędu, ustalając wynik premierowej części na 17:8.
Obraz wydarzeń na parkiecie w drugiej odsłonie rywalizacji niewiele się zmienił. Inicjatywa nadal była zdecydowanie po stronie najlepszej obecnie drużyny świata. Norweżki odjechały Polkom na ponad dziesięć goli, a ostatecznie sięgnęły po triumf rezultatem 32:16.
Dla Biało-Czerwonych to trzecia porażka w czwartej potyczce w EHF Euro Cup. Wcześniej nasza reprezentacja pokonała Słowację, a okazała się gorsza od Rumunek i Norweżek.
