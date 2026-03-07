Porażka Jagiellonii. Siemieniec nie owijał w bawełnę. "Mało nam wychodziło"

Piłka nożna

Trener piłkarzy Jagiellonii Białystok przyznał, że jego drużyna była słabsza od Lechii i zasłużenie przegrała w meczu ekstraklasy 0:3 w Gdańsku z Lechią . - Mało nam dzisiaj wychodziło, a rywale włożyli dużo serducha w każdy pojedynek - zauważył Adrian Siemieniec.

Portret mężczyzny, trenera, z zamyślonym wyrazem twarzy.
fot. PAP
Siemieniec przyznał, że Lechia zasłużenie wygrała, a "Jaga" zawiodła

- Lechia odniosła zasłużone zwycięstwo. Mało nam dzisiaj wychodziło i nie ma co zakłamywać rzeczywistości, bo takie są fakty. Trudno coś dobrego powiedzieć o tym spotkaniu, jeśli chodzi o to, jak ono wyglądało w naszym wykonaniu – skomentował Siemieniec.

 

ZOBACZ TAKŻE: Bayern Monachium coraz bliżej mistrzostwa. Porażka klubu Polaka

 

Trener lidera ekstraklasy szczególnie był niezadowolony z postawy swojej drużyny do przerwy.

 

- Pierwsza połowa bardzo nam nie wyszła. Po przerwie były fragmenty, w których trochę lepiej zaczęliśmy grać, częściej pojawiać się w okolicach pola karnego Lechii, ale to było zdecydowanie za mało, aby wygrać mecz. Poza tym straciliśmy bardzo proste bramki – ocenił.

 

Szkoleniowiec gości nie ukrywa, że jego zespół ma pewne problemy kadrowe, jednak nie zamierza dorabiać do występu w Gdańsku dodatkowej teorii. Podkreślił, że rywale zagrali z bardzo dużym zaangażowaniem oraz determinacją, włożyli też sporo serducha w każdy pojedynek.

 

- Byliśmy słabszym zespołem i zasłużenie przegraliśmy. Porażka to element sportu i trzeba się z tym uporać, jednak nie jest tak, że mamy to zaakceptować. Trzeba to przyjąć na klatę, wziąć się od następnego mikrocyklu do pracy i wykorzystać potencjał czterech kolejnych meczów u siebie. Co bym teraz nie powiedział, to słowa nic nie znaczą, musimy odpowiedzieć zwycięstwem. To byłoby najlepsze, co możemy zrobić. Bo Lechia pokazała, że przed nami dużo pracy – dodał trener „Jagi”.

 

Prowadzenie dał gospodarzom w 43. minucie Rifet Kapić, który popisał się efektowną indywidualną akcją, natomiast w 81. minucie oraz w doliczonym czasie świetne kontry swojego zespołu wykończył Aleksandar Cirković.

Przejdź na Polsatsport.pl
EKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Plaga kontuzji w piłce nożnej. Polsat Futbol Cast - 05.03

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 