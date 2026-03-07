PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

PGE Projekt Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów i wygrał 17 z 23 dotychczas rozegranych meczów. W ostatnim ligowym starciu wygrał na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:2. Później siatkarze Projektu rywalizowali jeszcze w rundzie play-off Ligi Mistrzów i przegrali u siebie z Itas Trentino 2:3.

Bogdanka LUK Lublin plasuje się na trzeciej pozycji, mając cztery oczka straty do ekipy ze stolicy. Mistrzowie Polski zanotowali dotychczas 15 zwycięstw, ale rozegrali 22 mecze. W poprzedniej kolejce pokonali 3:2 Cuprum Stilon Gorzów.

Obie drużyny rozegrały dotychczas ze sobą jedenaście meczów w rozgrywkach PlusLigi. Sześć razy górą byli siatkarze ze stolicy. W obecnym sezonie to Bogdanka wygrała u siebie 3:0 (23 grudnia, 12. kolejka), ale Projekt zagrał wówczas w bardzo eksperymentalnym składzie.

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 8 marca o godzinie 17.30 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.