PlusLiga: PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Gdzie oglądać? Transmisja TV i stream online

Robert MurawskiSiatkówka

PGE Projekt Warszawa podejmie Bogdankę LUK Lublin w spotkaniu 25. kolejki PlusLigi. Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie oglądać? Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

Trzech siatkarzy podczas meczu przy siatce, dwóch w żółtych strojach próbuje zablokować atak gracza w czarnym stroju.
fot. PAP/Wojtek Jargiło
Kiedy mecz PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin? Gdzie oglądać transmisję? Siatkówka - PlusLiga.

PGE Projekt Warszawa zajmuje drugie miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów i wygrał 17 z 23 dotychczas rozegranych meczów. W ostatnim ligowym starciu wygrał na wyjeździe z ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle 3:2. Później siatkarze Projektu rywalizowali jeszcze w rundzie play-off Ligi Mistrzów i przegrali u siebie z Itas Trentino 2:3.

 

Zobacz także: Historyczny moment! Poznaliśmy jednego z gospodarzy ME siatkarzy 2028

 

Bogdanka LUK Lublin plasuje się na trzeciej pozycji, mając cztery oczka straty do ekipy ze stolicy. Mistrzowie Polski zanotowali dotychczas 15 zwycięstw, ale rozegrali 22 mecze. W poprzedniej kolejce pokonali 3:2 Cuprum Stilon Gorzów.

 

Obie drużyny rozegrały dotychczas ze sobą jedenaście meczów w rozgrywkach PlusLigi. Sześć razy górą byli siatkarze ze stolicy. W obecnym sezonie to Bogdanka wygrała u siebie 3:0 (23 grudnia, 12. kolejka), ale Projekt zagrał wówczas w bardzo eksperymentalnym składzie.

 

Transmisja meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin w niedzielę 8 marca o godzinie 17.30 na Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2 oraz Polsat Box Go.

Przejdź na Polsatsport.pl
BOGDANKA LUK LUBLINPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKATRANSMISJA MECZUTRANSMISJA SIATKÓWKA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: ZAKSA Kędzierzyn-Koźle - Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. Skrót meczu
Zobacz także

Cenne zwycięstwo ZAKSY! Siatkarze z Częstochowy o krok od degradacji

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 