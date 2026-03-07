Semirunnij walczy o medal MŚ! Blisko podium na półmetku zmagań

Reprezentant Polski, który na igrzyskach olimpijskich w Mediolanie i Cortinie sięgnął po srebrny medal na 10000 metrów, rozpoczął od startu na 500 metrów. Miał dziewiąty czas (36,69), co jest jego rekordem życiowym.

Następnie panczeniści stanęli do rywalizacji na 5000 metrów. Semirunnij uzyskał 6:08.15. Był to trzeci czas na tym dystansie wśród startujących.

To oznacza, że reprezentant Polski po sobocie plasuje się na czwartej lokacie.

Prowadzi Amerykanin Jordan Stolz.

W niedzielę dokończenie rywalizacji. Zawodnicy będą ścigać się na dystansie 1500 oraz 10000 metrów.

Wyniki (po dwóch z czterech dystansów):

(czas na 500 metrów, miejsce na 500 metrów, czas na 5000 metrów, miejsce na 5000 metrów, punkty, strata czasowa)

1. Jordan Stolz (USA) - 34.22 (1), 6:19.66 (11), 72.186

2. Sander Eitrem (Norwegia) - 36.94 (12), 6:01.61 (1), 73.101, +2,75

3. Peder Kongshaug (Norwegia) - 36.01 (2), 6:12.33 (6), 73.243, +3,18

4. Władimir Semirunnij (Polska) - 36.69 (9), 6:08.15 (3), 73.505, +3,96

5. Metodej Jilek (Czechy) - 36.61 (8), 6:09.77 (4), 73.587, +4,21

Wcześniej na torze w Heerenveen oglądaliśmy zmagania łyżwiarek. Jedyną Polką w stawce była Zofia Braun, która uzyskała 39.96 (17) na 500 metrów oraz 4:10.21 (16) na 3000 metrów.

Na półmetku najlepsze wyniki mają Japonka Miho Takagi oraz Norweżka Ragne Wiklund. Braun jest 17.

Wyniki (po dwóch z czterech dystansów):

(czas na 500 metrów, miejsce na 500 metrów, czas na 3000 metrów, miejsce na 3000 metrów, punkty, strata czasowa)

1. Miho Takagi (Japonia) - 37.75 (1), 4:03.37 (7), 78.311

2. Ragne Wiklund (Norwegia) - 38.84 (5), 3:56.83 (1), 78.311

3. Marijke Groenewoud (Holandia) - 39.32 (11), 3:57.39 (2), 78.886, +1,73

~~

17. Zofia Braun (Polska) - 39.96 (17), 4:10.21 (16), 81.661, +10.05



Panczenistki w niedzielę będą ścigać się na 1500 oraz 5000 metrów.

Gdzie obejrzeć mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim?

Niedziela 8 marca (Transmisja: Polsat Sport 2, Polsat Box Go)

13:25 1500 m kobiet

14:16 1500 m mężczyzn

15:12 5000 m kobiet

16:06 10 000 m mężczyzn

