Siatkarska sobota na antenach Polsatu! Sprawdź plan transmisji

Siatkarską gorączkę sobotniego dnia zaczynamy już o godz. 12:30, kiedy to na parkiet wybiegną zawodniczki PGE Budowlanych Łódź z Moya Radomką Radom w ramach 20. kolejki Tauron Ligi. Faworytkami są wiceliderki tabeli, które na krajowym podwórku są niepokonane od 18 stycznia. Z kolei przyjezdne postarają się sprawdzić sensację po dwóch porażkach z rzędu.

Tuż po rywalizacji w centralnej Polsce przeniesiemy się na północ, gdzie Ślepsk Malow Suwałki podejmie PGE GiEK Skrę Bełchatów. Dla gości to arcyważne spotkanie w kontekście walki o awans do fazy play-off PlusLigi. Wystarczy powiedzieć, że podopieczni Krzysztofa Stelmacha zajmują ósme miejsce z takim samym dorobkiem punktowym, co będący tuż nad nimi Jastrzębski Węgiel i znajdująca tuż pod ZAKSA Kędzierzyn-Koźle!

Tego dnia odbędą się jeszcze dwa inne mecze 25. kolejki PlusLigi. Aluron CMC Warta Zawiercie postara się umocnić na fotelu lidera i pokonać Cuprum Stilon Gorzów. Gospodarze są o krok od zapewnienia sobie zwycięstwa w rundzie zasadniczej, ponieważ ich przewaga nad drugą Bogdanką LUK Lublin wynosi pięć punktów. Z kolei przyjezdni tym spotkaniem mogą postawić kropkę nad "i" w walce o utrzymanie, ponieważ ostatnia w tabeli Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa traci do nich już osiem "oczek".

ZOBACZ TAKŻE: Tauron Liga siatkarek. Wyniki i skróty meczów 20. kolejki (WIDEO)

Wieczorem Asseco Resovia Rzeszów zmierzy się z Barkom Każany Lwów. Gigant ze stolicy Podkarpacia prawdopodobnie skończy rundę zasadniczą na pozycji czwartej lub piątej, chociaż wciąż może spróbować awansować na podium. To szalenie istotne w kontekście układu par w play-off. Goście walczą o utrzymanie i są blisko realizacji tego celu. Lwowianie mają siedem punktów przewagi nad outsiderem z Częstochowy i dodatkowo jeden mecz w zanadrzu.

Tego dnia zajrzymy również na zagraniczne parkiety. Późnym popołudniem czeka nas konfrontacja w lidze tureckiej siatkarek. GS Daikan sprawdzi się na tle Eczacibasi Stambuł, której zawodniczką jest Magdalena Stysiak. Warto podkreślić, że atakująca naszej kadry niebawem przeniesie się do Brazylii.

Późnym wieczorem odwiedzimy Italię. Tam Sir Safety Perugia z Kamilem Semeniukiem "skrzyżuje rękawice" z Vero Volley Monza.

Siatkarski plan transmisji na sobotę 7 marca:

PGE Budowlani Łódź - Moya Radomka Radom godz. 12:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów godz. 14:45 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

Aluron CMC Warta Zawiercie - Cuprum Stilon Gorzów godz. 17:30 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

GS Daikan - Eczacibasi Dynavit Stambuł godz. 17:55 (Polsat Sport Premium 1)

Asseco Resovia Rzeszów - Barkom Każany Lwów godz. 20:00 (Polsat Sport 1, Polsat Sport Extra 2)

Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza godz. 20:55 (Polsat Sport Extra 3)

Wszystkie mecze dostępne również na platformie Polsat Box Go.

Polsat Sport