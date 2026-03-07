Śląsk Wrocław - Wisła Kraków. Mecz odwołany. Dlaczego mecz przełożony?

Już w czwartek prezes i większościowy właściciel krakowskiego klubu Jarosław Królewski zapowiedział, że piłkarze Wisły nie pojadą do Wrocławia w związku z odmową wpuszczenia kibiców na stadion. „Ta decyzja jest nieodwołalna i nienegocjowalna” - napisał w opublikowanym oświadczeniu.

Śląsk tłumaczył swoje postępowanie troską o „zapewnienie bezpieczeństwa i zminimalizowanie wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia dla uczestników imprezy masowej”.

Wrocławski klub w wydanym oświadczeniu zapewniał, że decyzję podjął po konsultacjach z policją, która zakwalifikowała spotkanie jako mecz podwyższonego ryzyka.

Tej narracji nie potwierdził rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu, komisarz Wojciech Jabłoński.

Śląsk - Wisła. Mecz odwołany. Dlaczego mecz przełożony?

Mecz Śląsk Wrocław - Wisła Kraków został odwołany, ponieważ piłkarze Wisły nie przyjechali do Wrocławia ze względu na fakt, że gospodarze podjęli decyzję o niewpuszczeniu kibiców Białej Gwiazdy na stadion.

BS, PAP