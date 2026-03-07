Lemański jak Muserski! Siatkarze Skry wyszarpali zwycięstwo

Początek meczu przyniósł wyrównaną grę obu zespołów, ale od stanu 17:17 przewagę zaczęli budować bełchatowianie, których atutem w tej partii była zagrywka. Błąd rywali, blok, as Michała Szalachy i kolejny błąd sprawiły, że Ślepsk Malow przegrywał 17:21. Goście dowieźli korzystny wynik do końca - Zouheir El Graoui posłał asa na wagę piłki setowej (20:24), a przestrzelony atak suwalczan zamknął tę część meczu (22:25).

W drugiej partii inicjatywę od początku przejęli gospodarze, którzy szybko wypracowali sobie solidną zaliczkę (6:1). Taki wstęp okazał się zapowiedzią bardzo jednostronnego seta, bo siatkarze Ślepska nie dali rywalom dojść do głosu i utrzymywali punktowy dystans (14:9, 19:12). Mieli przewagę w ataku, dołożyli pięć punktów blokiem i pewnie wygrali 25:14. W ostatniej akcji skutecznie zaatakował Asparuh Asparuhov (25:14).

W trzecim secie, po wyrównanym początku, znów przewagę wypracował sobie Ślepsk (14:10, 17:12). Bełchatowianie zerwali się do walki, złapali kontakt (17:16), ale gospodarze odbudowali przewagę. Niewiele dały manewry gości na pozycji atakującego, na której zagrali... środkowi Mateusz Nowak, a później Bartłomiej Lemański. W kluczowym momencie asa posłał Bartosz Filipiak (21:17), a później Ślepsk utrzymał korzystny wynik. Seta zakończył serwis bełchatowian w siatkę (25:19).

Skra udanie otworzyła kolejną odsłonę (1:4), ale gospodarze odpowiedzieli serią pięciu wygranych akcji (6:5). Suwalczanie utrzymywali przewagę w środkowej części seta, a w polu zagrywki dwoma asami popisał się Antoni Kwasigroch (12:9, 19:15). Siatkarze z Bełchatowa zerwali się jednak do walki i od stanu 22:19 odwrócili wynik na 22:23, gdy asa posłał Zouheir El Graoui. Seta zwieńczyła gra na przewagi, w której Skra wyszarpała zwycięstwo. Wynik na 26:28 ustalił asem Antoine Pothron.

Wygrana po zaciętej końcówce nakręciła bełchatowian, którzy lepiej rozpoczęli tie-breaka (3:6). Po ataku Bartłomieja Lemańskiego goście mieli trzy oczka zaliczki przy zmianie stron (5:8). Później punkty z zagrywki dołożyli Michał Szalacha (6:10) oraz Zouheir El Graoui (9:13). Błędy gospodarzy dały Skrze brakujące punkty (11:15).



Skrót meczu Ślepsk - Skra:

Najwięcej punktów: Bartosz Filipiak (29), Asparuh Asparuhov (18), Antoni Kwasigroch (14) - Ślepsk; Bartłomiej Lemański (23), Zouheir El Graoui (14), Michał Szalacha (10) - Skra. MVP: Bartłomiej Lemański (18/26 = 69% skuteczności w ataku + 1 as + 4 bloki).

Ślepsk Malow Suwałki - PGE GiEK Skra Bełchatów 2:3 (22:25, 25:14, 25:19, 26:28, 11:15)

Ślepsk: Jan Nowakowski, Karol Jankiewicz, Asparuh Asparuhov, David Smith, Bartosz Filipiak, Antoni Kwasigroch – Bartosz Mariański (libero) oraz Jakub Kubacki (libero), Joachim Panou, Kamil Droszyński. Trener: Dominik Kwapisiewicz.

Skra: Grzegorz Łomacz, Antoine Pothron, Michał Szalacha, Alan Souza, Zouheir El Graoui, Bartłomiej Lemański – Kamil Szymura (libero) oraz Maksym Kędzierski (libero), Arkadiusz Żakieta, Mohammad Javad Manavinezhad, Mateusz Nowak, Kamil Szymendera. Trener: Krzysztof Stelmach.

