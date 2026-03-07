Superlega: Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza. Relacja live i wynik na żywo
Sir Safety Perugia - Vero Volley Monza to jeden z meczów ćwierćfinałowych w ramach fazy play-off włoskiej Superlegi siatkarzy. Relacja live i wynik na żywo na Polsatsport.pl.
Siatkarze z Perugii zakończyli zmagania w rundzie zasadniczej na pierwszym miejscu ze znakomitym bilansem dwudziestu zwycięstw i tylko dwóch porażek. Ekipa, której zawodnikiem jest Kamil Semeniuk, uzyskała aż dziesięć punktów przewagi nad wiceliderem z Werony i jest najpoważniejszym kandydatem do mistrzostwa kraju.
Rywalem tego zespołu w pierwszej rundzie play-off jest ósma w tabeli Monza, która do decydujących rozgrywek dostała się z bilansem ośmiu wygranych i czternastu porażek. W rundzie zasadniczej Perugia dwukrotnie pokonała zawodników Vero Volley - na wyjeździe i u siebie 3:1.
Drużyny w fazie play-off rywalizują do trzech wygranych meczów.
