Świetny występ Semirunnija na mistrzostwach świata! Rekord

Przypomnijmy, że Semirunnij sięgnął po srebro na zimowych igrzyskach we Włoszech w biegu na 10 tysięcy metrów. Z kolei w zmaganiach na 1500 metrów uplasował się na dziesiątej lokacie. Był to jeden z czterech krążków, jakie nasza kadra wywalczyła na najważniejszej imprezie sportowej czterolecia.

Czasu na świętowanie sukcesu nie było zbyt wiele, bo już 5 marca wystartowały mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim. W gronie uczestników nie mogło zabraknąć Rosjanina z polskim paszportem. W sobotę 23-latek wziął udział w wyścigu na 500 metrów. Jego rywalem był Viktor Hald Thorup z Danii.

Semirunnij od pierwszych metrów pokazał klasę, a linię mety przekroczył z czasem 36:69, co stanowi jego nowy rekord życiowy! Chorążego naszej kadry olimpijskiej czekają niebawem kolejne starty, w których powinien powalczyć o medale.

Bieg z udziałem Władimira Semirunnija w załączonym materiale wideo.

