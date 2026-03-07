Sześciu polskich skoczków z awansem w Lahti

Kwalifikacje wygrał Japończyk Ryoyu Kobayashi, który skoczył 126 m i otrzymał notę 146,7 pkt.

Stoch uzyskał 123 m i 133,9 pkt, Wąsek - 120 m i 129,1 pkt, Kubacki - 118 m i 124,1 pkt, Kot - 119 m i 123,6 pkt, Tomasiak - 113,5 m i 118,1 pkt, a Żyła - 116 m i 116,2 pkt.

Konkurs na skoczni Salpausselka (K116, HS130) z udziałem 50 zawodników rozpocznie się o godz. 17. Nie wystartuje w nim utytułowany Austriak Stefan Kraft, który w kwalifikacjach był 55.

BS, PAP