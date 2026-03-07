To zaskoczyło Papszuna w pierwszych meczach Legii. "Infantylne"

W najbliższą niedzielę Legia zmierzy się u siebie z Cracovią i pierwszy raz od dłuższego czasu przystąpi do meczu w roli faworyta, mimo że przyjezdni znajdują się wyżej w tabeli. Warszawianie potrafili jednak ostatnio zremisować na wyjeździe z Jagiellonią Białystok 2:2, a wcześniej wyszarpali w takich samych rozmiarach remis w Gdyni z Arką oraz zremisowali w Katowicach z GKS-em 1:1. Do tego należy dodać zwycięstwo z Wisłą Płock 2:1. Tylko inauguracja tegorocznych zmagań przyniosła porażkę u siebie z Koroną Kielce 1:2.

To oznacza, że Legia pod wodzą Papszuna zdobyła sześć punktów na piętnaście możliwych, a bilans bramkowy wynosi osiem strzelonych i osiem straconych goli. Czy zatem 51-letni szkoleniowiec jest bardziej zadowolony z ofensywy czy zatroskany defensywą "Wojskowych"?

- Trudne pytanie, bo z jednej strony strzelamy w każdym spotkaniu gole i mamy też sytuacje, natomiast szczególnie na początku traciliśmy infantylne bramki i tym byłem ultra zaskoczony. Nie było co jednak się mazać. Trzeba było zakasać rękawy i codziennie pracować, żeby te błędy eliminować. Z mojej perspektywy nie popełniamy już takich błędów. W starciu z Jagiellonią graliśmy na minimum błędów, a i tak rywal strzelił dwa gole. Trzeba jednak przyznać, że było w tym dużo kunsztu i takiego sprytu zawodników. Brakuje nam trochę takiego piłkarskiego szczęścia, żeby ta piłka czasami wyszła, żeby ten los czasami nas oszczędził. Ale ja wierzę, że suma szczęścia równa się sumie nieszczęścia i jak zapracujemy troszkę mocniej, to po prostu przyjdą takie mecze, że zagramy na zero, a przeciwnik będzie miał dużo więcej szans niż miał obecnie - przyznał Papszun na piątkowej konferencji prasowej.

Legia po 23 kolejkach PKO BP Ekstraklasy wciąż zajmuje miejsce w strefie spadkowej z punktem straty do będącej tuż nad nią Arki Gdynia.

