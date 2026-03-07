Turniej w Indian Wells z racji prestiżu nazywany jest "piątym Wielkim Szlemem" i widać to po drabince. Świątek teoretycznie łatwy mecz czeka w zasadzie tylko na otwarcie. Jej pierwszą rywalką będzie kwalifikantka Kayla Day.



W trzeciej rundzie może się zmierzyć z Greczynką Marią Sakkari, której uległa w lutym w ćwierćfinale w Dubaju, a w 1/8 finału mogą czekać m.in. Czeszka Karolina Muchova i wracająca po kontuzji mistrzyni olimpijska z Paryża Chinka Qinwen Zheng.



Świątek wygrała zawody w Indian Wells w 2022 i 2024 roku.



