28 punktów Bartosza Kurka! Poprowadził zespół do zwycięstwa

W niedzielę 8 marca Tokyo Great Bears, którego zawodnikiem jest Bartosz Kurek, pokonało na wyjeździe ekipę VB Nagano Tridents. Starcie było bardzo wyrównane, o czym dobitnie świadczy drugi set, który ekipa ze stolicy Japonii wygrała 32:30. Ostatecznie całe spotkanie - po czterech zaciętych setach - padło łupem "Niedźwiedzi" (25:27, 32:30, 25:23, 25:21).

Na boisku świetnie zaprezentował się Kurek. Reprezentant Polski zdobył w sumie 28 punktów - 23 atakiem, 3 blokiem i 2 zagrywką. Jego skuteczność w ataku wyniosła 53 procent. Żaden z zawodników w tym spotkaniu nie mógł pochwalić się tak dobrymi statystykami.

Ekipa Tokyo Great Bears obecnie plasuje się na piątym miejscu w tabeli ligi japońskiej po 32 rozegranych spotkaniach. Liderem rywalizacji na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Kraju Kwitnącej Wiśni jest zespół Suntory Sunbirds, który w tym sezonie przegrała zaledwie trzy ligowe starcia.

AA, Polsat Sport