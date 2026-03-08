AC Milan górą w derbach! Cały mecz Zielińskiego

Oba zespoły spisują się ostatnio dość przeciętnie. AC Milan potknął się w lidze z Como czy Parmą, podczas gdy Inter został wyeliminowany w 1/16 finału Ligi Mistrzów przez Bodo/Glimt. Mimo to zmierzyły się dwa najlepsze zespoły w Serie A.

Inter rozpoczął mecz w najmocniejszym składzie, choć na ławce usiadł wracający do gry po kontuzji Lautaro Martinez. Od pierwszej minuty na boisko wybiegł za to Piotr Zieliński.

Jako pierwszy zaatakował jednak AC Milan. W 3. minucie na bramkę Sommera uderzył Modrić, ale chybił. Potem działo się niewiele, żadna z drużyn nie chciała popełnić błędu.

W 35. minucie gospodarze objęli prowadzenie. Kapitalną akcję przeprowadził Fofana, po czym sprytnie zagrał do Estupinana. Ten przyjął futbolówkę i mając obok siebie jednego z obrońców, pewnie pokonał Sommera.

AC Milan był aktywniejszy. Wahadłowi często wykonywali ruch bez piłki, dając środkowym pomocnikom i obrońcom dodatkowe opcje rozegrania. Inter próbował odpowiadać, ale popełniał sporo błędów, tempo gry również było niskie.

Tuż przed przerwą Fofana miał szansę strzelić gola po fatalnym zagraniu jednego z rywali. Piłka po jego strzale poleciała jednak wysoko nad bramką. Do przerwy wynik się nie zmienił.

Na początku drugiej odsłony niebezpiecznie zrobiło się pod bramką piłkarzy Allegriego. Doskonałą szansę do zdobycia bramki miał Dimarco, ale uderzył niecelnie. Inter nie zamierzał się zatrzymać i zamknął rywala na własnej połowie. Brakowało jednak konkretów.

W 63. minucie bliski strzelenia gola był Bonny, ale uderzył piłkę głową tuż nad bramką. Inter próbował, atakował, ale organizacja gry rywala była znakomita. W końcówce trudno było znaleźć moment, w którym goście zagrozili w polu karnym rywala.

W doliczonym czasie gry po dośrodkowaniu z rzutu rożnego piłka wpadła do bramki Maignana. Sędzia nie uznał jednak trafienia i nakazał ponownie wykonać stały fragment gry. Za drugim razem nie udało się pokonać bramkarza i ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 1:0.

AC Milan - Inter 1:0 (1:0)

Gol: Estupinan (35')

AC Milan: Maignan - Tomori, De Winter, Pavlovic - Saelemaekers, Fofana (73' Ricci), Modric, Rabiot, Estupinan - Pulisic (84' Nkunku), Leao (73' Fuellkrug)

Inter: Sommer - Bisseck (80' Diouf), Akanji, Bastoni (68' Carlos Augusto) - Dimarco, Mkhitaryan (59' Dumfries), Zieliński, Barella (68' Frattesi), Luis Henrique (59' Sucic) - Bonny, Esposito

Żółte kartki: Modric, Rabiot - Bastoni, Dumfries