Arka bez zwycięstwa w Warszawie! Różnica dziesięciu punktów

W spotkanie lepiej weszli gospodarze, którzy po trafieniach Darnella Edge’a mieli pięć punktów przewagi. Michael Okauru i Einaras Tuburis dość szybko doprowadzili jednak do wyrównania. Gdynianie później potrafili wychodzić na prowadzenie - chociażby po trójkach Jarosława Zyskowskiego. Ostatecznie właśnie dzięki reprezentantowi Polski po 10 minutach było 23:30. W drugiej kwarcie za odrabianie strat wziął się wcześniej wspomniany Edge. W końcu do remisu doprowadził Łukasz Frąckiewicz. Po chwili ekipę z Warszawy na prowadzenie wyprowadzał Grzegorz Kamiński. Późniejsza kontra Landriusa Hortona oznaczała nawet dziewięć punktów przewagi! Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 51:40.

Po przerwie Michael Okauru starał się zmniejszać straty - po kolejnej jego akcji zespół trenera Mantasa Cesnauskisa zbliżył się na pięć punktów. Darnell Edge oraz Ben Vander Plas dawali jednak sporo spokoju gospodarzom. Po trójce Grzegorza Kamińskiego różnica znowu wynosiła dziewięć punktów. Po 30 minutach było 73:64. W czwartej kwarcie Grzegorz Kamiński i Michał Aleksandrowicz powiększali przewagę ekipy trenera Marco Legovicha. AMW Arka miała teraz sporo problemów, aby wrócić do tego meczu - przede wszystkim ze względu na słabą skuteczność z dystansu. W końcówce ważne trafienie z kolei zanotował Horton. Dziki zwyciężył ostatecznie 94:84.

Najlepszym strzelcem gospodarzy był Landrius Horton z 22 punktami, 6 zbiórkami i 4 asystami. Michael Okauru zdobył dla gości 24 punkty i 4 zbiórki.

Dziki Warszawa - AMW Arka Gdynia 94:84 (23:30, 28:10, 22:24, 21:20).

Punkty:

Dziki Warszawa: Landrius Horton 22, Darnell Edge 19, Grzegorz Kamiński 17, Bennett Vander Plas 14, Łukasz Frąckiewicz 9, Michał Aleksandrowicz 6, Ody Oguama 5, Rivaldo Soares 2, Krzysztof Kempa 0, Tahlik Chavez 0.

AMW Arka Gdynia: Mike Okauru 24, Jarosław Zyskowski 20, Kresimir Ljubicić 17, Einaras Tubutis 8, Milan Barbitch 8, Luke Barrett 4, Kamil Łączyński 3, Jakub Garbacz 0, Adam Hrycaniuk 0

PLK.pl