Benfica - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

Oczywiście podczas niedzielnego hitu oczy polskich kibiców będą zwrócone w stronę ekipy "Smoków". Należy przypomnieć, że w drużynie z Porto występuje trzech piłkarzy z naszego kraju: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Jakub Pietuszewski. Ostatni z wymienionych zawodników pod koniec lutego strzelił swojego debiutanckiego gola w barwach portugalskiej drużyny.

Porto jest obecnie liderem tabeli portugalskiej ekstraklasy z 65 punktami zdobytymi w 24 spotkaniach. Benfica plasuje się natomiast na trzeciej pozycji z 58 "oczkami". Drugi jest Sporting, który do tej pory zgromadził 62 punkty.

Relacja live i wynik na żywo meczu Benfica - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

AA, Polsat Sport