Benfica - FC Porto. Relacja live i wynik na żywo

Piłka nożna

Benfica - FC Porto to mecz 25. kolejki ligi portugalskiej. Relacja live i wynik na żywo mecz Benfica - FC Porto na Polsatsport.pl.

Oczywiście podczas niedzielnego hitu oczy polskich kibiców będą zwrócone w stronę ekipy "Smoków". Należy przypomnieć, że w drużynie z Porto występuje trzech piłkarzy z naszego kraju: Jan Bednarek, Jakub Kiwior oraz Jakub Pietuszewski. Ostatni z wymienionych zawodników pod koniec lutego strzelił swojego debiutanckiego gola w barwach portugalskiej drużyny.

 

ZOBACZ TAKŻE: Hiszpańskie media bez wątpliwości wobec Lewandowskiego! "Pancernik"

 

Porto jest obecnie liderem tabeli portugalskiej ekstraklasy z 65 punktami zdobytymi w 24 spotkaniach. Benfica plasuje się natomiast na trzeciej pozycji z 58 "oczkami". Drugi jest Sporting, który do tej pory zgromadził 62 punkty. 

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Benfica - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 19:00.

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
BENFICAFC PORTOINNEPIŁKA NOŻNA

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 