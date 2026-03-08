Bezbramkowy remis w Ekstraklasie. Podział punktów w Lublinie

Sam początek tego spotkania zapowiadał ciekawe widowisko, bo obydwie drużyny zaczęły od akcji ofensywnych i zanosiło się na to, że bramkarze będą mieli sporo zajęcia.

Już w 4. min. z dość ostrego kąta Rafał Janicki próbował zaskoczyć Ivana Brkicia, ale Chorwat był na posterunku.

Minutę później, po drugiej stronie boiska groźnie, jednak tuż obok zewnętrznej strony słupka, zza linii pola karnego strzelał Paweł Stolarski.

Interesująca, szybka gra trwała około dziesięciu minut, a później niewiele działo się w pobliżu bramek, a piłka najczęściej podawana była wszerz boiska, co bardziej przypominało pojedynek szachistów.

Obraz gry nie zmienił się po zmianie stron, bo praktycznie każdy z zespołów miał po jednej sytuacji, po której mogły paść gole.

W 67. min. indywidualną akcją popisał się kapitan Motoru Bartosz Wolski, znakomicie dośrodkował, ale Thomas Santos posłał piłkę nad bramkę.

W 85. min. groźnie z ostrego kąta strzelał z kolei kapitan Górnika Erik Janza, jednak Brkić udanie interweniował.

Motor Lublin - Górnik Zabrze 0:0

Motor Lublin: Ivan Brkić - Paweł Stolarski, Marek Bartos, Herve Matthys, Filip Luberecki (72. Paskal Meyer) - Sergi Samper, Michał Król (62. Thomas Santos), Bartosz Wolski, Ivo Rodrigues (81. Jakub Łabojko), Fabio Ronaldo (62. Bradly van Hoeven) - Karol Czubak (72. Renat Dadashov).

Górnik Zabrze: Marcel Łubik - Paweł Olkowski, Rafał Janicki, Josema, Erik Janza - Dimi Ikia (56. Michal Sacek), Lukas Ambros (56. Lukas Sadilek), Patrik Hellebrand, Jarosław Kubicki (90. Bastien Donio), Ondrej Zmrzly (56. Maksym Chłań) - Sondre Liseth (73. Borisław Rupanow).

Sędzia: Bartosz Frankowski (Toruń). Widzów: 13 212.

PAP