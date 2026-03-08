Poznaliśmy spadkowicza z Tauron Ligi! Niecodzienny mecz w Bielsku-Białej

Trener EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki Bartosz Kujawski w meczu z BKS miał do dyspozycji dziewięć zawodniczek, ale wśród nich nie było nominalnej rozgrywającej! Krysten Garrison rozstała się z drużyną i wyjechała do USA, a Martyna Piszcz nie mogła zagrać z powodu choroby. Na tej pozycji z konieczności wystąpiła atakująca Paulina Reiter.

Siatkarki BKS rozpoczęły to spotkanie od mocnego uderzenia (5:0), ale w dalszej części seta kibice przecierali oczy ze zdumienia, bo przyjezdne nie tylko nawiązały wyrównaną walkę z drużyną z czołówki tabeli, ale też uzyskały przewagę (10:12, 17:21). W końcówce bielszczanki opanowały jednak sytuację, wygrały serię akcji i pokonały rywalki 25:23.

Druga partia toczyła się już pod dyktando gospodyń. Wyrównany był jedynie początek (5:5), a później gra toczyła się "do jednej bramki", bo siatkarki BKS punktowały seriami (13:5, 19:7). Wynik na 25:9 ustalił punktowy blok gospodyń.

W trzecim secie siatkarki z Bielska-Białej prowadziły 7:4 i znów dały dojść do głosu przeciwniczkom (7:10). Gospodynie szybko jednak odzyskały inicjatywę i wygrały serię akcji (14:10). Przyjezdne jeszcze trzymały się do stanu 17:15, później jednak dominowała ekipa BKS, która pewnie wygrała 25:16.



Najwięcej punktów: Reka Bozoki-Szedmak (15), Ljubica Kecman (12) – BKS; Katarzyna Kowalczyk (10) – LOS. MVP: Réka Bozóki-Szedmák (12/26 = 46% skuteczności w ataku + 3 bloki; 50% pozytywnego przyjęcia).

EcoHarpoon NOWEL LOS Nowy Dwór Mazowiecki ma na koncie 5 punktów (1 zwycięstwo i 19 porażek) i dwa mecze do rozegrania. Przedostatnia w tabeli drużyna #VolleyWrocław ugrała już 14 punktów. Siatkarki z Nowego Dworu Mazowieckiego nie mają już szans na odrobienie strat, co oznacza, że po sezonie gry opuszczą ekstraklasę.

BKS Bostik ZGO Bielsko-Biała - EcoHarpoon Nowel LOS Nowy Dwór Mazowiecki 3:0 (25:23, 25:9, 25:16)

BKS: Giulia Gennari, Reka Bozoki-Szedmak, Nikola Abramajtys, Martyna Podlaska, Ljubica Kecman, Aleksandra Gryka – Zuzanna Suska (libero) oraz Kertu Laak, Adriana Adamek (libero), Agata Michalewicz. Trener: Bartłomiej Piekarczyk.

LOS: Maja Orzyłowska, Paulina Reiter, Agata Sklepik, Marta Budnik, Barbara Zakościelna, Katarzyna Kowalczyk – Matylda Woźny (libero) oraz Zofia Ejsmont, Natalia Ziemińska (libero). Trener: Bartosz Kujawski.

