Co za mecz Sabalenki! Pewny awans do kolejnej rundy Indian Wells

Tenis

Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka bez kłopotów awansowała do 1/8 finału turnieju WTA rangi 1000 w kalifornijskim Indian Wells. W niedzielnym pojedynku trzeciej rundy Białorusinka pokonała Rumunkę Jacqueline Cristian 6:4, 6:1.

Aryna Sabalenka, tenisistka, świętuje zwycięstwo podczas meczu na korcie tenisowym.
fot. AFP
Aryna Sabalenka

Spotkanie Sabelenki z 35. na liście WTA Rumunką trwało zaledwie 71 minut. Jej kolejną rywalką będzie zwyciężczyni wieczornego meczu Japonki Naomi Osaki z Kolumbijką Camilą Osorio.

 

ZOBACZ TAKŻE: Majchrzak zaskoczył Djokovicia! Co za walka Polaka w Indian Wells

 

W poniedziałek w 3. rundzie wystąpi wiceliderka rankingu Iga Świątek. Zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari, z którą ma bilans 4-4. Dwa z tych czterech zwycięstw Polka odniosła właśnie w Indian Wells, w finałach edycji 2022 i 2024.

 

Magda Linette i Magdalena Fręch odpadły w pierwszej rundzie.

 

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian 6:4, 6:1

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Valentin Vacherot - Nuno Borges. Skrót meczu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 