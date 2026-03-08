Co za mecz Sabalenki! Pewny awans do kolejnej rundy Indian Wells

Spotkanie Sabelenki z 35. na liście WTA Rumunką trwało zaledwie 71 minut. Jej kolejną rywalką będzie zwyciężczyni wieczornego meczu Japonki Naomi Osaki z Kolumbijką Camilą Osorio.

W poniedziałek w 3. rundzie wystąpi wiceliderka rankingu Iga Świątek. Zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari, z którą ma bilans 4-4. Dwa z tych czterech zwycięstw Polka odniosła właśnie w Indian Wells, w finałach edycji 2022 i 2024.

Magda Linette i Magdalena Fręch odpadły w pierwszej rundzie.

Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian 6:4, 6:1

KP, PAP