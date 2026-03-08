Co za mecz Sabalenki! Pewny awans do kolejnej rundy Indian Wells
Liderka światowego rankingu tenisistek Aryna Sabalenka bez kłopotów awansowała do 1/8 finału turnieju WTA rangi 1000 w kalifornijskim Indian Wells. W niedzielnym pojedynku trzeciej rundy Białorusinka pokonała Rumunkę Jacqueline Cristian 6:4, 6:1.
Spotkanie Sabelenki z 35. na liście WTA Rumunką trwało zaledwie 71 minut. Jej kolejną rywalką będzie zwyciężczyni wieczornego meczu Japonki Naomi Osaki z Kolumbijką Camilą Osorio.
W poniedziałek w 3. rundzie wystąpi wiceliderka rankingu Iga Świątek. Zmierzy się z Greczynką Marią Sakkari, z którą ma bilans 4-4. Dwa z tych czterech zwycięstw Polka odniosła właśnie w Indian Wells, w finałach edycji 2022 i 2024.
Magda Linette i Magdalena Fręch odpadły w pierwszej rundzie.
Aryna Sabalenka - Jaqueline Cristian 6:4, 6:1