Dogrywka Cafe Futbol - 08.03. Kliknij i oglądaj

Gośćmi Przemysława Iwańczyka są zastępca redaktora naczelnego Tygodnika "Piłka Nożna" Przemysław Pawlak oraz nasi stali eksperci – Tomasz Hajto, Roman Kosecki i Roman Kołtoń.

Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20 na Polsatsport.pl.

Polsat Sport