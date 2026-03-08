Dogrywka Cafe Futbol - 08.03. Kliknij i oglądaj
Tradycyjnie po telewizyjnej części Cafe Futbol zapraszamy na Dogrywkę do internetu. Transmisja Dogrywki Cafe Futbol na Polsatsport.pl. Początek około godziny 12:20.
Gośćmi Przemysława Iwańczyka są zastępca redaktora naczelnego Tygodnika "Piłka Nożna" Przemysław Pawlak oraz nasi stali eksperci – Tomasz Hajto, Roman Kosecki i Roman Kołtoń.
