Dzień Kobiet na sportowo i... wojskowo. Za nami wyjątkowa uroczystość

Międzynarodowy Dzień Sportu Wojskowego obchodzony jest 18 lutego, ale w tym roku jego obchody w stolicy zostały przełożone ze względu na zimowe igrzyska olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo, w których wzięli udział również polscy sportowcy, służący na co dzień w armii. We Włoszech wystartował między innymi Damian Żurek, który dwukrotnie zajął w igrzyskach 4. miejsce.

- Nie tyle nadrabiamy zaległości, ile nie chcieliśmy, żeby było to potraktowane po macoszemu. Międzynarodowy Dzień Sportu Wojskowego przypada na 18 lutego, a ponieważ w tym czasie odbywały się igrzyska, postanowiliśmy połączyć dwa święta - wytłumaczyła kapitan Anna Dańkowska-Mika z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego.

Organizatorzy zdecydowali się na przełożenie wydarzenia głównego na 8 marca, dzięki czemu święto, promujące ideę przyjaźni poprzez sport, współpracę międzynarodową oraz wartości, które łączą żołnierzy-sportowców na całym świecie, zostało wzbogacone o obchody Dnia Kobiet.

- My, kobiety-żołnierki, łączymy piękno sportu z wojskową siłą. Cieszymy się, że możemy wychodzić ze swoją inicjatywą i pokazywać, że można świetnie łączyć te dwie dziedziny - podkreśliła sierżant Marika Popowicz-Drapała z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, multimedalistka ME w lekkiej atletyce, która podczas niedzielnych obchodów poprowadziła dla uczestników dość wymagającą rozgrzewkę.

Co więcej, tegoroczne obchody były pięknym wyjściem Wojska Polskiego w stronę cywili. Podczas imprezy można było nie tylko aktywnie spędzić czas i poznać wybitnych sportowców-wojskowych, ale także zorientować się, jakie możliwości daje służba w wojsku.

- Jesteśmy tu dziś przede wszystkim po to, by aktywizować wszystkie chętne osoby, aby przekonać i zmotywować je do tego, że sport jest bardzo ważny i świetnie wpływa na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne, a my, jako żołnierze-sportowcy, jesteśmy tego najlepszym przykładem - powiedziała starsza szeregowa specjalistka Karolina Naja z Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, multimedalistka olimpijska w kajakarstwie.

W wojsku służy wielu polskich sportowców z pierwszych stron gazet. Tylko na ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich Wojsko Polskie miało swoich przedstawicieli między innymi w osobach wspomnianego już Damiana Żurka, Marka Kani, Aleksandry Król-Walas, Kamili Żuk, Michała Niewińskiego czy Klaudii Adamek.