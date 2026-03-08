Hiszpańskie media bez wątpliwości wobec Lewandowskiego! "Pancernik"

Spotkanie Barcelony z Athletic Bilbao nie obfitowało w wiele trafień i okazji podbramkowych. Jedynego gola w 68. minucie meczu odnotował Lamine Yamal i zrobił to dopiero po wejściu na boisko Roberta Lewandowskiego. Polak nie miał bezpośredniego udziału w bramce, ale i tak zasłużył się swoją grą co odnotowała hiszpańska prasa.

ZOBACZ TAKŻE: Siostra Lewandowskiego szczerze o relacji z bratem. "Może jak Robert zakończy karierę..."

Lewandowski zastąpił w 61. minucie Ferrana Torresa i pojawił się na murawie w specjalnej masce, która ma chronić twarz po złamaniu kości oczodołu. To z kolei przykuło uwagę mediów, które nadały Polakowi przydomek „Pancernik”. Tak napisał między innymi serwis sport.es, który jednocześnie wystawił mu notę 6 w dziesięciopunktowej skali. „Poprawnie” - odnotował ponadto portal.

„Mundo Deportivo” z kolei podkreśliło profesjonalizm zawodnika oraz dodało, że sytuacja mogłaby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby Polak dostawał więcej podań od swoich kolegów. Z tym samym zmagał się występujący wcześniej Ferran Torres.

Barcelona szykuje się do walki w Lidze Mistrzów, która jest już coraz bliżej ostatecznego rozstrzygnięcia. Hiszpański klub już we wtorek 10 marca zagra w 1/8 finału europejskiego pucharu z angielskim Newcastle. Pod znakiem zapytania stoi występ Lewandowskiego, który niedawno pauzował z powodu wspomnianego urazu oka, a ostatni mecz w pełnym wymiarze czasowym rozegrał w styczniu.

PI, Polsat Sport