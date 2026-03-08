W grze pojedynczej w Indian Wells startuje po 96 tenisistów i tenisistek, o 32 mniej niż w Wielkim Szlemie. To powoduje, że ci rozstawieni, właśnie 32, do zmagań przystępują od drugiej rundy. Dla reszty droga do zwycięstwa jest taka sama jak w Wielkim Szlemie, czyli wymaga wygrania aż siedmiu meczów.

ZOBACZ TAKŻE: Niedawno pokonała Świątek. Teraz czeka na Polkę w Indian Wells

Mężczyźni w Indian Wells grają od 1974 roku, a kobiety od 1989. Jednak dopiero od 1996 obie płcie rywalizują tam w tym samym czasie, a od 2004 w obecnym, 96-osobowym, formacie.

Serb Novak Djokovic i Szwajcar Roger Federer wygrali tam pięć razy. Wśród kobiet dziesięć tenisistek ma na koncie po dwa triumfy. Jedną z nich jest Świątek. Obronić tytuł zdołała jedynie Martina Navratilova w 1991 roku.

Relacja live i wynik na żywo meczu Naomi Osaka - Camila Osorio na Polsatsport.pl.

Polsat Sport