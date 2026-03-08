Messi o krok od napisania historii! Wystarczy jedna bramka
Lionel Messi zdobył bramkę numer 899 w karierze w wygranym 2:1 wyjazdowym meczu Interu Miami z DC United w lidze MLS. Było to 80. trafienie słynnego Argentyńczyka dla drużyny z Florydy, która broni tytułu mistrzowskiego.
38-letni Messi strzelił 672 gole dla Barcelony, 32 dla Paris Saint-Germain oraz 115 dla reprezentacji Argentyny, z którą zdobył w 2022 roku w Katarze mistrzostwo świata.
W grudniu Messi pomógł Interowi wywalczyć pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski w lidze MLS i jako pierwszy został uznany za najlepszego piłkarza w dwóch kolejnych latach. W tym sezonie po trzech meczach ma na koncie trzy trafienia.
Argentyńczyk zbliża się do granicy 900 bramek. Przekroczył ją już jego wielki rywal, 41-letni Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 948 goli.