Messi o krok od napisania historii! Wystarczy jedna bramka

Lionel Messi zdobył bramkę numer 899 w karierze w wygranym 2:1 wyjazdowym meczu Interu Miami z DC United w lidze MLS. Było to 80. trafienie słynnego Argentyńczyka dla drużyny z Florydy, która broni tytułu mistrzowskiego.

Lionel Messi i Donald Trump trzymają różową piłkę nożną z trofeum.
Fot. PAP
Lionel Messi (z lewej) jest o krok od zdobycia 900. bramki w karierze.

38-letni Messi strzelił 672 gole dla Barcelony, 32 dla Paris Saint-Germain oraz 115 dla reprezentacji Argentyny, z którą zdobył w 2022 roku w Katarze mistrzostwo świata.

 

W grudniu Messi pomógł Interowi wywalczyć pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski w lidze MLS i jako pierwszy został uznany za najlepszego piłkarza w dwóch kolejnych latach. W tym sezonie po trzech meczach ma na koncie trzy trafienia.

 

Argentyńczyk zbliża się do granicy 900 bramek. Przekroczył ją już jego wielki rywal, 41-letni Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 948 goli.

PI, PAP
