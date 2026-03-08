Messi o krok od napisania historii! Wystarczy jedna bramka

38-letni Messi strzelił 672 gole dla Barcelony, 32 dla Paris Saint-Germain oraz 115 dla reprezentacji Argentyny, z którą zdobył w 2022 roku w Katarze mistrzostwo świata.

W grudniu Messi pomógł Interowi wywalczyć pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski w lidze MLS i jako pierwszy został uznany za najlepszego piłkarza w dwóch kolejnych latach. W tym sezonie po trzech meczach ma na koncie trzy trafienia.

Argentyńczyk zbliża się do granicy 900 bramek. Przekroczył ją już jego wielki rywal, 41-letni Cristiano Ronaldo. Portugalczyk strzelił 948 goli.

PI, PAP