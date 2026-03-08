PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Robert MurawskiSiatkówka

PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin to niedzielny hit PlusLigi. Jaki był wynik meczu? Kto wygrał spotkanie PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin?

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin w akcji podczas meczu PlusLigi, skupieni i gotowi do gry.
fot. PAP
PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin to niedzielny hit siatkarskiej PlusLigi. Zmierzą się w nim siatkarze walczącego o mistrzostwo Polski Projektu oraz broniący tytułu zawodnicy z Lublina.

 

Oto partnerki siatkarzy Bogdanki LUK Lublin. Z kim są związani? (ZDJĘCIA)

 

Kto będzie górą - Bartosz Bednorz i spółka czy Wilfredo Leon i koledzy?

PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin. Wynik meczu. Kto wygrał?

Wynik meczu PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin poznamy w niedzielę 8 marca. O tym, kto wygrał mecz PGE Projekt Warszawa - Bogdanka LUK Lublin, poinformujemy tuż po zakończeniu spotkania.

Przejdź na Polsatsport.pl
BARTOSZ BEDNORZBOGDANKA LUK LUBLINPGE PROJEKT WARSZAWAPLUSLIGASIATKÓWKAWILFREDO LEON
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Ataki w meczu Asseco Resovia Rzeszów - Barkom-Każany Lwów
Zobacz także

Zdecydowane zwycięstwo! Asseco Resovia nie dała rywalom dojść do głosu

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 